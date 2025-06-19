Путешествие с Ryanair - какие продукты и напитки можно взять

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Иногда обед в самолете и десерт в аэропорту может стоить почти половину стоимости вашего билета на самолет. Чтобы сэкономить, можно взять что-то вкусненькое с собой, однако стоит знать правила авиакомпаний.

О правилах авиакомпании напоминает Mirror UK.

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Какие продукты и напитки можно взять на борт Ryanair

Ryanair позволяет пассажирам брать с собой на борт еду и безалкогольные напитки, если они не превышают установленные авиакомпанией ограничения по размеру и весу ручной клади (40x20x25 см). Однако горячие и алкогольные напитки на борту самолета запрещены.

Кроме того, алкоголь с крепостью более 70% не разрешается перевозить на борту самолета ни в ручной клади, ни в зарегистрированном багаже.

Обед на борту самолета. Фото: freepik.com

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также мы писали, какие вещи можно брать с собой в ручную кладь.