Путешествие с Ryanair - какие продукты и напитки можно взять

Какую еду можно брать с собой в самолет — правила Ryanair
Иногда обед в самолете и десерт в аэропорту может стоить почти половину стоимости вашего билета на самолет. Чтобы сэкономить, можно взять что-то вкусненькое с собой, однако стоит знать правила авиакомпаний.
О правилах авиакомпании напоминает Mirror UK.
Какие продукты и напитки можно взять на борт Ryanair
Ryanair позволяет пассажирам брать с собой на борт еду и безалкогольные напитки, если они не превышают установленные авиакомпанией ограничения по размеру и весу ручной клади (40x20x25 см). Однако горячие и алкогольные напитки на борту самолета запрещены.
Кроме того, алкоголь с крепостью более 70% не разрешается перевозить на борту самолета ни в ручной клади, ни в зарегистрированном багаже.
Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также мы писали, какие вещи можно брать с собой в ручную кладь.
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