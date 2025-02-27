Як знайти приховані камери в готелі — поради туристам

Експерт розповів, де в номерах готелю можуть ховати камери
Готелі нерідко встановлюють камери в номерах, щоб контролювати крадіжки. Проте часто вони не повідомляють про них гостей, чим порушують їх приватність.
Про це пише Express.
Як перевірити камери в готелі та орендованому житлі
Приватний детектив Аарон Бонд повідомив, що за останні кілька років кількість прихованих камер в готелях та орендованому житлі зросла. Тому дуже важливо оглянути місце, де ви зупинилися на відпочинок.
Фахівець порадив обов'язково перевіряти детектори диму.
"Детектори диму є поширеною схованкою, оскільки вони забезпечують безперешкодний огляд кімнати. Якщо детектор диму виглядає дивно, перевірте його уважніше", — поділився Бонд.
Де ховають приховані камери працівники готелів:
- детектори диму;
- будильники;
- екрани телевізорів;
- вентиляційні отвори;
- настінні прикраси;
- світильники та фурнітура;
- невеликі отвори в стінах або меблях.
Якщо ви помітили у своєму номері камеру, приватний детектив радить повідомляти про такі випадки в поліцію і попереджати туристів у відгуках про готель.
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