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Експерт розповів, де в номерах готелю можуть ховати камери

27 лютого 2025 16:00
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Як знайти приховані камери в готелі — поради туристам
Вхід в готельний номер. Фото: Freepik
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Готелі нерідко встановлюють камери в номерах, щоб контролювати крадіжки. Проте часто вони не повідомляють про них гостей, чим порушують їх приватність.

Про це пише Express.

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Приватний детектив Аарон Бонд повідомив, що за останні кілька років кількість прихованих камер в готелях та орендованому житлі зросла. Тому дуже важливо оглянути місце, де ви зупинилися на відпочинок.

Фахівець порадив обов'язково перевіряти детектори диму.

"Детектори диму є поширеною схованкою, оскільки вони забезпечують безперешкодний огляд кімнати. Якщо детектор диму виглядає дивно, перевірте його уважніше", — поділився  Бонд.

Експерт розповів, де в номерах готелю можуть ховати камери - фото 1
Камера в готельному номері. Фото: Freepik

Де ховають приховані камери працівники готелів: 

  • детектори диму;
  • будильники;
  • екрани телевізорів;
  • вентиляційні отвори;
  • настінні прикраси;
  • світильники та фурнітура;
  • невеликі отвори в стінах або меблях.

Якщо ви помітили у своєму номері камеру, приватний детектив радить повідомляти про такі випадки в поліцію і попереджати туристів у відгуках про готель.

Нагадаємо, раніше працівниця готелю викрила похмурі реалії чистоти готельних номерів. Також ми розповідали, скільки коштує мандрівка з Києва до Сеула.

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