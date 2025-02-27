Як знайти приховані камери в готелі — поради туристам

Вхід в готельний номер. Фото: Freepik

Готелі нерідко встановлюють камери в номерах, щоб контролювати крадіжки. Проте часто вони не повідомляють про них гостей, чим порушують їх приватність.

Про це пише Express.

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Як перевірити камери в готелі та орендованому житлі

Приватний детектив Аарон Бонд повідомив, що за останні кілька років кількість прихованих камер в готелях та орендованому житлі зросла. Тому дуже важливо оглянути місце, де ви зупинилися на відпочинок.

Фахівець порадив обов'язково перевіряти детектори диму.

"Детектори диму є поширеною схованкою, оскільки вони забезпечують безперешкодний огляд кімнати. Якщо детектор диму виглядає дивно, перевірте його уважніше", — поділився Бонд.

Камера в готельному номері. Фото: Freepik

Де ховають приховані камери працівники готелів:

детектори диму;

будильники;

екрани телевізорів;

вентиляційні отвори;

настінні прикраси;

світильники та фурнітура;

невеликі отвори в стінах або меблях.

Якщо ви помітили у своєму номері камеру, приватний детектив радить повідомляти про такі випадки в поліцію і попереджати туристів у відгуках про готель.

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