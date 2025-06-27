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Головна Туризм Азіат зізнався, за що обожнює Україну і чому залишися тут жити

Азіат зізнався, за що обожнює Україну і чому залишися тут жити

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 17:12
Чим Україна вразила жителя Казахстану — чому він залишився тут жити
Краєвиди Києва. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko
Ключові моменти Чим Україна закохує в себе іноземців

Українська культура, мова, традиції та кухня вражають багатьох іноземців, проте далеко не кожен залишається тут жити. Житель Казахстану закохався в нашу країну та розповів, що саме вплинуло на його рішення переїхати до України.

Відповідне відео опублікував користувач inozemecvukraine в TikTok.

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Чим Україна закохує в себе іноземців

Чоловік розповів, що у 2020 році переїхав з Казахстану до Рівного і завдяки постійному спілкуванню з мешканцями, вивчив українську мову. Іноземцю дуже подобається, що вона суттєво відрізняється від російської. 

Казаха також здивувало те, що в Україні готують не лише червоний борщ, який йому дуже подобається, а й щавлевий. Він вже не уявляє свого життя без цієї страви.

Іноземець також захоплюється українською природою. Чоловік зізнався, що в Казахстані дуже мало зелені й в основному степ.

@inozemecvukraine

Ось чому я обожнюю Україну (як іноземець)

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Нагадаємо, ми розповідали, чи сподобалося жителю Британії українське шоу "Супермама". Також ірландець вперше скуштував торт "Монастирська хата" та поділився своїми враженнями.

подорож Україна іноземці Казахстан кухня страви
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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