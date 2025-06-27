Чим Україна вразила жителя Казахстану — чому він залишився тут жити

Краєвиди Києва. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Українська культура, мова, традиції та кухня вражають багатьох іноземців, проте далеко не кожен залишається тут жити. Житель Казахстану закохався в нашу країну та розповів, що саме вплинуло на його рішення переїхати до України.

Відповідне відео опублікував користувач inozemecvukraine в TikTok.

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Чоловік розповів, що у 2020 році переїхав з Казахстану до Рівного і завдяки постійному спілкуванню з мешканцями, вивчив українську мову. Іноземцю дуже подобається, що вона суттєво відрізняється від російської.

Казаха також здивувало те, що в Україні готують не лише червоний борщ, який йому дуже подобається, а й щавлевий. Він вже не уявляє свого життя без цієї страви.

Іноземець також захоплюється українською природою. Чоловік зізнався, що в Казахстані дуже мало зелені й в основному степ.

Нагадаємо, ми розповідали, чи сподобалося жителю Британії українське шоу "Супермама". Також ірландець вперше скуштував торт "Монастирська хата" та поділився своїми враженнями.