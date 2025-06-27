Чем Украина поразила жителя Казахстана - почему он остался здесь жить

Азиат признался, за что обожает Украину и почему остался здесь
Украинская культура, язык, традиции и кухня поражают многих иностранцев, однако далеко не каждый остается здесь жить. Житель Казахстана влюбился в нашу страну и рассказал, что именно повлияло на его решение переехать в Украину.
Соответствующее видео опубликовал пользователь inozemecvukraine в TikTok.
Чем Украина влюбляет в себя иностранцев
Мужчина рассказал, что в 2020 году переехал из Казахстана в Ровно и благодаря постоянному общению с жителями, выучил украинский язык. Иностранцу очень нравится, что он существенно отличается от русского.
Казаха также удивило то, что в Украине готовят не только красный борщ, который ему очень нравится, но и щавелевый. Он уже не представляет своей жизни без этого блюда.
Иностранец также восхищается украинской природой. Мужчина признался, что в Казахстане очень мало зелени и в основном степь.
@inozemecvukraine
Вот почему я обожаю Украину (как иностранец)♬ Who You Share It With - Layup
Напомним, мы рассказывали, понравилось ли жителю Британии украинское шоу "Супермама". Также ирландец впервые попробовал торт "Монастырская хата" и поделился своими впечатлениями.
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