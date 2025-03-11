Що взяти в потяг для комфортної подорожі — поради туристам

Пасажири в вагоні-плацкарті "Укрзалізниці". Фото: пресслужба УЗ

Багато українців обирають вагони плацкарту "Укрзалізниці" не лише для того, щоб зекономити, а й задля безпеки. Попри те, що для кожного пасажира виділяється небагато простору, можна зробити свою поїздку комфортнішою.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як зручно подорожувати вагонами плацкарту.

Читайте також:

Як мінімізувати дискомфорт під час подорожей "Укрзалізницею"

Щоб комфортно відпочивати в потязі, візьміть із собою в подорож зручний одяг — спортивний костюм вільного крою та зручні домашні капці. Краще обирати одяг з натуральних тканин, в якому ви будете менше пітніти. Якщо ви мандруєте навесні, прихопіть теплі шкарпетки та теплу кофту на випадок, якщо змерзнете вночі.

Від чого ви ніяк не зможете бути застраховані в плацкарті, це від хропіння сусідів та плачу маленьких дітей. Щоб мінімізувати дратівливі звуки, прихопіть у мандрівку беруші, які доступні в кожній аптеці.

Місця в вагоні плацкарті "Укрзалізниці". Фото: пресслужба УЗ

Заздалегідь підготуйте собі продукти для подорожі. Для перекусів найкраще підходять фрукти, горіхи або сухофрукти. В деяких потягах пасажири мають можливість придбати комплексний обід чи вечерю. Проте якщо ваша подорож буде довгою, краще візьміть із собою улюблені продукти на декілька прийомів їжі.

Подбайте про власну гігієну в потязі та обов'язково прихопіть із собою в потяг сухі та вологі серветки, санітайзер для рук та туалетний папір. Ці предмети власної гігієни доступні в туалетах, проте накопичують велику кількість мікробів і можуть стати для вас небезпечними.

Не варто також забувати про зарядні пристрої. В деяких вагонах є робочі розетки, проте варто перестрахуватися й взяти з собою павербанк місткістю 2500 мАг. Завдяки повному заряду смартфона чи ноутбука вам не буде нудно в поїздці і ви без проблем зможете замовити собі таксі після прибуття.

Нагадаємо, ми розповідали, як знайти загублені в потязі речі. Також Укрзалізниця додала двом поїздам дальнього сполучення зупинку в місті Буча Київської області.