Що взяти в потяг для комфортної подорожі — поради туристам

5 порад, як комфортно подорожувати плацкартом
Багато українців обирають вагони плацкарту "Укрзалізниці" не лише для того, щоб зекономити, а й задля безпеки. Попри те, що для кожного пасажира виділяється небагато простору, можна зробити свою поїздку комфортнішою.
Редакція Новини.LIVE розповідає, як зручно подорожувати вагонами плацкарту.
Як мінімізувати дискомфорт під час подорожей "Укрзалізницею"
Щоб комфортно відпочивати в потязі, візьміть із собою в подорож зручний одяг — спортивний костюм вільного крою та зручні домашні капці. Краще обирати одяг з натуральних тканин, в якому ви будете менше пітніти. Якщо ви мандруєте навесні, прихопіть теплі шкарпетки та теплу кофту на випадок, якщо змерзнете вночі.
Від чого ви ніяк не зможете бути застраховані в плацкарті, це від хропіння сусідів та плачу маленьких дітей. Щоб мінімізувати дратівливі звуки, прихопіть у мандрівку беруші, які доступні в кожній аптеці.
Заздалегідь підготуйте собі продукти для подорожі. Для перекусів найкраще підходять фрукти, горіхи або сухофрукти. В деяких потягах пасажири мають можливість придбати комплексний обід чи вечерю. Проте якщо ваша подорож буде довгою, краще візьміть із собою улюблені продукти на декілька прийомів їжі.
Подбайте про власну гігієну в потязі та обов'язково прихопіть із собою в потяг сухі та вологі серветки, санітайзер для рук та туалетний папір. Ці предмети власної гігієни доступні в туалетах, проте накопичують велику кількість мікробів і можуть стати для вас небезпечними.
Не варто також забувати про зарядні пристрої. В деяких вагонах є робочі розетки, проте варто перестрахуватися й взяти з собою павербанк місткістю 2500 мАг. Завдяки повному заряду смартфона чи ноутбука вам не буде нудно в поїздці і ви без проблем зможете замовити собі таксі після прибуття.
Нагадаємо, ми розповідали, як знайти загублені в потязі речі. Також Укрзалізниця додала двом поїздам дальнього сполучення зупинку в місті Буча Київської області.
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