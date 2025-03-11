Что взять в поезд для комфортного путешествия — советы туристам

Пассажиры в вагоне-плацкарте "Укрзализныци". Фото: пресс-служба УЗ

Многие украинцы выбирают вагоны плацкарта "Укрзализныци" не только для того, чтобы сэкономить, но и для безопасности. Несмотря на то, что для каждого пассажира выделяется немного пространства, можно сделать свою поездку более комфортной.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как удобно путешествовать в вагонах плацкарта.

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Чтобы комфортно отдыхать в поезде, возьмите с собой в путешествие удобную одежду — спортивный костюм свободного кроя и удобные домашние тапочки. Лучше выбирать одежду из натуральных тканей, в которой вы будете меньше потеть. Если вы путешествуете весной, прихватите теплые носки и теплую кофту на случай, если замерзнете ночью.

От чего вы никак не сможете быть застрахованы в плацкарте, это от храпа соседей и плача маленьких детей. Чтобы минимизировать раздражающие звуки, прихватите в путешествие беруши, которые доступны в каждой аптеке.

Места в вагоне плацкарте "Укрзализныци". Фото: пресс-служба УЗ

Заранее подготовьте себе продукты для путешествия. Для перекусов лучше всего подходят фрукты, орехи или сухофрукты. В некоторых поездах пассажиры имеют возможность приобрести комплексный обед или ужин. Однако если ваше путешествие будет долгим, лучше возьмите с собой любимые продукты на несколько приемов пищи.

Позаботьтесь о собственной гигиене в поезде и обязательно прихватите с собой в поезд сухие и влажные салфетки, санитайзер для рук и туалетную бумагу. Эти предметы собственной гигиены доступны в туалетах, однако накапливают большое количество микробов и могут стать для вас опасными.

Не стоит также забывать о зарядных устройствах. В некоторых вагонах есть работающие розетки, однако стоит перестраховаться и взять с собой павербанк емкостью 2500 мАч. Благодаря полному заряду смартфона или ноутбука вам не будет скучно в поездке и вы без проблем сможете заказать себе такси по прибытию.

Напомним, мы рассказывали, как найти потерянные в поезде вещи. Также Укрзализныця добавила двум поездам дальнего следования остановку в городе Буча Киевской области.