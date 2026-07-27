5 смартфонів із підтримкою 5G до 20 000 грн: ціни та характеристики

Смартфон в руках, тест швидкості мобільного інтернету на смартфоні. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Підтримка 5G поступово перестає бути функцією лише дорогих флагманів. В українських магазинах уже можна знайти смартфони нового покоління зв'язку в межах 20 тисяч гривень, однак під час вибору варто враховувати й інші характеристики.

Про п'ять доступних смартфонів із підтримкою 5G пише редакція Новини.LIVE з посиланням на NV.

Samsung Galaxy A27 5G

Вартість Samsung Galaxy A27 5G у конфігурації 8/256 ГБ починається від 13 499 грн. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED із роздільною здатністю 2340x1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц.

Смартфон Samsung Galaxy A27 5G. Фото: ek.ua

За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор Snapdragon 6 Gen 3 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті. Такого оснащення достатньо для повсякденних завдань і нескладних ігор, однак у вимогливих проєктах доведеться знижувати налаштування графіки.

Вбудоване сховище на 256 ГБ можна розширити картою microSD місткістю до 1 ТБ.

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Основний блок камер складається з модулів на 50, 5 та 2 Мп і підтримує запис відео у форматі 4K. Для селфі та відеодзвінків передбачена фронтальна камера на 12 Мп.

Акумулятор місткістю 5000 мАг розрахований приблизно на день роботи та підтримує заряджання потужністю 25 Вт.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Ціна Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G із 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті починається від 15 999 грн. Модель отримала 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2772x1280 пікселів та частотою 120 Гц.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G. Фото: ek.ua

Усередині встановлений восьмиядерний процесор Snapdragon 7s Gen 4 та 8 ГБ оперативної пам'яті. Смартфон підходить для повсякденного використання й більшості мобільних ігор.

Базова версія має сховище на 256 ГБ без підтримки карт пам'яті. Користувачам, яким потрібно більше місця, доведеться вибирати дорожчу конфігурацію на 512 ГБ.

Основна камера представлена сенсором на 200 Мп та надширококутним модулем на 8 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп.

Акумулятор місткістю 6500 мАг може забезпечити до півтора-двох днів роботи. Зарядний пристрій потужністю 100 Вт, за даними виробника, поповнює батарею до 100% приблизно за 40 хвилин.

OPPO Reno13 5G

OPPO Reno13 5G у версії 12/256 ГБ коштує від 14 999 грн. Смартфон вирізняється металевим корпусом, тонкими рамками та 6,59-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2760x1256 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

Смартфон OPPO Reno13 5G. Фото: ek.ua

За роботу пристрою відповідає восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 8350 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті. Таке оснащення дозволяє запускати вимогливі ігри та застосунки.

Обсяг вбудованого сховища становить 256 ГБ, а можливості встановити карту пам'яті немає.

Основний блок камер складається з модулів на 50, 8 та 2 Мп. Головна камера підтримує оптичну стабілізацію, а фронтальний сенсор на 50 Мп має автофокус.

Акумулятор місткістю 5600 мАг розрахований приблизно на повний день роботи. Фірмове заряджання SUPERVOOC потужністю 80 Вт має поповнювати батарею від 0 до 100% приблизно за 48 хвилин.

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 у конфігурації 12/256 ГБ доступний за ціною від 14 190 грн. Модель отримала 6,67-дюймовий вигнутий pOLED-дисплей із роздільною здатністю 2712x1220 пікселів та частотою оновлення 120 Гц.

Смартфон Motorola Edge 60. Фото: ek.ua

Смартфон працює на восьмиядерному процесорі MediaTek Dimensity 7300 та має 12 ГБ оперативної пам'яті. Продуктивності достатньо для швидкої роботи системи та повсякденних завдань, хоча найвимогливіші ігри можуть потребувати нижчих налаштувань графіки.

Сховище на 256 ГБ можна розширити картою microSD місткістю до 1 ТБ.

Камери мають роздільну здатність 50, 50 та 10 Мп. Останній модуль підтримує трикратне оптичне наближення. Фронтальна камера також отримала сенсор на 50 Мп.

Місткість акумулятора становить 5200 мАг, а потужність швидкого заряджання — 68 Вт.

Google Pixel 8

Відновлений Google Pixel 8 зі сховищем на 128 ГБ можна знайти за ціною від 18 999 грн. Модель підійде користувачам, які віддають перевагу компактнішим пристроям. Смартфон оснащений 6,2-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2400x1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц.

Смартфон Google Pixel 8. Фото: ek.ua

За продуктивність відповідає дев'ятиядерний процесор Google Tensor G3 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті. Чип також забезпечує роботу фірмових функцій обробки фотографій та інших програмних можливостей Pixel.

Базове сховище має обсяг 128 ГБ і не підтримує розширення картою пам'яті.

Основний блок камер представлений модулями на 50, 50 та 12 Мп з оптичною стабілізацією. Фронтальна камера має роздільну здатність 10,5 Мп, а основна підтримує запис відео у форматі 4K.

Акумулятор місткістю 4575 мАг має забезпечити роботу до кінця дня. Смартфон підтримує заряджання потужністю 30 Вт.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може використовувати мобільний інтернет навіть після підключення до Wi-Fi. За активованих системних налаштувань пристрій здатен непомітно передавати дані через стільникову мережу у фоновому режимі.

Також Новини.LIVE розповідали, що літера G у позначеннях 4G і 5G походить від англійського слова generation та означає "покоління" мобільного зв'язку. Водночас чимало користувачів досі помилково сприймають її як складне технічне скорочення.