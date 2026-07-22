У Києві запустили тестування 5G: як підключитися до нової мережі

Позначка "5G" на екрані смартфона та тест швидкості мобільного інтернету. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Після випробувань у кількох українських містах мобільні оператори розширили пілотний проєкт 5G на столицю. Тестування має показати, як мережа нового покоління працюватиме в умовах щільної забудови та високого навантаження.

Про запуск тестування 5G у Києві пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Скільки базових станцій уже працює

Роботу пілотної мережі забезпечують понад 300 базових станцій, а оператори продовжують розширювати інфраструктуру.

Водночас 5G підтримують близько 29% смартфонів, якими користуються українці.

До запуску в Києві мобільні оператори вже тестували технологію у Львові, Харкові та Бородянці. Це дозволило перевірити мережу в історичних центрах, на вокзалах, у прифронтових містах і невеликих громадах.

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Які результати показали мобільні оператори

У мережі lifecell після перших тижнів тестування у Львові, Харкові та Бородянці споживання 5G-трафіку зросло на 75%, а кількість одночасних сесій — на 35%.

У компанії зазначили, що випробування також допомагають готувати мережу до осінньо-зимового періоду, можливих знеструмлень і збільшення навантаження.

Vodafone розгорнув тестову мережу не лише в центрі Києва, а в усіх районах столиці. Це дозволить перевірити роботу технології в масштабах цілого міста.

Середня швидкість у 5G-мережі "Київстар" становить 600-800 Мбіт/с, а максимальна перевищує 1,7 Гбіт/с.

Оператор розглядає 5G як спосіб розвантажити LTE-мережу в місцях, де мобільним зв'язком одночасно користуються тисячі людей.

Як підключитися до 5G у Києві

Зазвичай сумісний смартфон автоматично підключається до мережі нового покоління. Якщо значок "5G" не з'явився, насамперед потрібно переконатися, що пристрій підтримує цю технологію.

Перевірити доступні стандарти зв'язку можна в розділі "Стільникові дані" або "Мобільна мережа" в налаштуваннях телефона. На смартфоні також має бути встановлена актуальна версія операційної системи.

Режими економії трафіку та енергозбереження варто тимчасово вимкнути, оскільки вони можуть обмежувати роботу модуля 5G.

Якщо підключення не відбулося автоматично, можна на кілька секунд увімкнути "Режим польоту", а потім вимкнути його. Також може допомогти перезавантаження смартфона, після якого пристрій повторно зареєструється в мобільній мережі.

Де 5G тестуватимуть наступним

Після Києва пілотний проєкт планують розширити на Одесу. Міністерство цифрової трансформації вже готує запуск тестування на півдні України разом із мобільними операторами.

У майбутньому 5G має забезпечити швидше завантаження великих файлів, стабільнішу дистанційну роботу, онлайн-навчання та відеозв'язок.

Раніше Новини.LIVE писали, що супутниковий зв'язок дає змогу користуватися окремими функціями смартфона навіть за межами покриття мобільної мережі. Проте технологія поки не набула широкого поширення й переважно доступна власникам флагманських моделей.

Також Новини.LIVE розповідали, що літера G у назвах 4G і 5G походить від англійського слова generation, тобто "покоління". Попри звичність цих позначень, багато користувачів досі неправильно розуміють їхнє значення.