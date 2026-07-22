В Киеве началось тестирование 5G: как подключиться к новой сети

Обозначение "5G" на экране смартфона и тест скорости мобильного интернета. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

После испытаний в нескольких украинских городах мобильные операторы расширили пилотный проект 5G на столицу. Тестирование должно показать, как сеть нового поколения будет работать в условиях плотной застройки и высокой нагрузки.

О запуске тестирования 5G в Киеве пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Сколько базовых станций уже работает

Работу пилотной сети обеспечивают более 300 базовых станций, а операторы продолжают расширять инфраструктуру.

При этом 5G поддерживают около 29% смартфонов, которыми пользуются украинцы.

До запуска в Киеве мобильные операторы уже тестировали технологию во Львове, Харькове и Бородянке. Это позволило проверить сеть в исторических центрах, на вокзалах, в прифронтовых городах и небольших населенных пунктах.

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В сети lifecell после первых недель тестирования во Львове, Харькове и Бородянке потребление 5G-трафика выросло на 75%, а количество одновременных сессий — на 35%.

В компании отметили, что испытания также помогают подготовить сеть к осенне-зимнему периоду, возможным отключениям электроэнергии и увеличению нагрузки.

Vodafone развернул тестовую сеть не только в центре Киева, но и во всех районах столицы. Это позволит проверить работу технологии в масштабах всего города.

Средняя скорость в 5G-сети "Киевстар" составляет 600-800 Мбит/с, а максимальная превышает 1,7 Гбит/с.

Оператор рассматривает 5G как способ разгрузить LTE-сеть в местах, где мобильной связью одновременно пользуются тысячи людей.

Как подключиться к 5G в Киеве

Обычно совместимый смартфон автоматически подключается к сети нового поколения. Если значок "5G" не появился, прежде всего нужно убедиться, что устройство поддерживает эту технологию.

Проверить доступные стандарты связи можно в разделе "Сотовые данные" или "Мобильная сеть" в настройках телефона. На смартфоне также должна быть установлена актуальная версия операционной системы.

Режимы экономии трафика и энергосбережения стоит временно отключить, поскольку они могут ограничивать работу модуля 5G.

Если подключение не произошло автоматически, можно на несколько секунд включить "Режим полета", а затем выключить его. Также может помочь перезагрузка смартфона, после которой устройство повторно зарегистрируется в мобильной сети.

Где будут тестировать 5G в следующем

После Киева пилотный проект планируется расширить на Одессу. Министерство цифровой трансформации уже готовит запуск тестирования на юге Украины совместно с мобильными операторами.

В будущем 5G должен обеспечить более быструю загрузку больших файлов, более стабильную удаленную работу, онлайн-обучение и видеосвязь.

Ранее Новини.LIVE писали, что спутниковая связь позволяет пользоваться отдельными функциями смартфона даже за пределами зоны покрытия мобильной сети. Однако эта технология пока не получила широкого распространения и в основном доступна владельцам флагманских моделей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что буква G в названиях 4G и 5G происходит от английского слова generation, то есть "поколение". Несмотря на привычность этих обозначений, многие пользователи до сих пор неправильно понимают их значение.