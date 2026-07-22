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Главная Технологии В Киеве начали тестировать 5G: где работает сеть и как к ней подключиться

В Киеве начали тестировать 5G: где работает сеть и как к ней подключиться

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 13:02
В Киеве началось тестирование 5G: как подключиться к новой сети
Обозначение "5G" на экране смартфона и тест скорости мобильного интернета. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

После испытаний в нескольких украинских городах мобильные операторы расширили пилотный проект 5G на столицу. Тестирование должно показать, как сеть нового поколения будет работать в условиях плотной застройки и высокой нагрузки.

О запуске тестирования 5G в Киеве пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Сколько базовых станций уже работает

Работу пилотной сети обеспечивают более 300 базовых станций, а операторы продолжают расширять инфраструктуру.

При этом 5G поддерживают около 29% смартфонов, которыми пользуются украинцы.

До запуска в Киеве мобильные операторы уже тестировали технологию во Львове, Харькове и Бородянке. Это позволило проверить сеть в исторических центрах, на вокзалах, в прифронтовых городах и небольших населенных пунктах.

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В сети lifecell после первых недель тестирования во Львове, Харькове и Бородянке потребление 5G-трафика выросло на 75%, а количество одновременных сессий — на 35%.

В компании отметили, что испытания также помогают подготовить сеть к осенне-зимнему периоду, возможным отключениям электроэнергии и увеличению нагрузки.

Vodafone развернул тестовую сеть не только в центре Киева, но и во всех районах столицы. Это позволит проверить работу технологии в масштабах всего города.

Средняя скорость в 5G-сети "Киевстар" составляет 600-800 Мбит/с, а максимальная превышает 1,7 Гбит/с.

Оператор рассматривает 5G как способ разгрузить LTE-сеть в местах, где мобильной связью одновременно пользуются тысячи людей.

Как подключиться к 5G в Киеве

Обычно совместимый смартфон автоматически подключается к сети нового поколения. Если значок "5G" не появился, прежде всего нужно убедиться, что устройство поддерживает эту технологию.

Проверить доступные стандарты связи можно в разделе "Сотовые данные" или "Мобильная сеть" в настройках телефона. На смартфоне также должна быть установлена актуальная версия операционной системы.

Режимы экономии трафика и энергосбережения стоит временно отключить, поскольку они могут ограничивать работу модуля 5G.

Если подключение не произошло автоматически, можно на несколько секунд включить "Режим полета", а затем выключить его. Также может помочь перезагрузка смартфона, после которой устройство повторно зарегистрируется в мобильной сети.

Где будут тестировать 5G в следующем

После Киева пилотный проект планируется расширить на Одессу. Министерство цифровой трансформации уже готовит запуск тестирования на юге Украины совместно с мобильными операторами.

В будущем 5G должен обеспечить более быструю загрузку больших файлов, более стабильную удаленную работу, онлайн-обучение и видеосвязь.

Ранее Новини.LIVE писали, что спутниковая связь позволяет пользоваться отдельными функциями смартфона даже за пределами зоны покрытия мобильной сети. Однако эта технология пока не получила широкого распространения и в основном доступна владельцам флагманских моделей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что буква G в названиях 4G и 5G происходит от английского слова generation, то есть "поколение". Несмотря на привычность этих обозначений, многие пользователи до сих пор неправильно понимают их значение.

Киев мобильный интернет мобильная связь сеть 5G
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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