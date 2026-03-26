Головна Технології Що насправді позначає літера "G" у мережевих стандартах 4G та 5G

Що насправді позначає літера "G" у мережевих стандартах 4G та 5G

Дата публікації: 26 березня 2026 16:32
Значок 5G на екрані смартфона та вежа мобільного зв'язку. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Позначення 4G і 5G давно стали звичними для користувачів мобільного зв'язку, але значення літери G багато хто трактує неправильно. Насправді в цьому випадку йдеться не про складний технічний термін, а про слово generation, тобто "покоління" мобільної мережі.

Чому літера G у назві мобільного зв'язку означає саме "покоління"

У позначеннях на кшталт 3G, 4G або 5G літера G використовується для позначення покоління мобільного зв'язку. Це означає, що кожен новий стандарт відображає наступний етап розвитку мережі, а разом із ним — вищу швидкість передачі даних, меншу затримку та можливість одночасно обслуговувати більшу кількість пристроїв.

Саме тому 5G — це буквально п'яте покоління мобільного зв'язку, а 4G — четверте. У цьому контексті літера не має жодного стосунку до одиниць вимірювання швидкості чи до якихось окремих технічних характеристик.

Плутанина виникає через те, що в іншому технічному контексті ця ж літера може мати зовсім інше значення. Наприклад, якщо на роутері або мережевому обладнанні вказано 10G, це вже не про покоління зв'язку.

У такому випадку йдеться про "гігабіти". Позначення 10G означає швидкість передачі даних на рівні 10 гігабіт за секунду, тобто зовсім іншу характеристику, яка стосується пропускної здатності мережевого інтерфейсу або дротового з'єднання.

Щоб не плутати ці значення, важливо дивитися на сам контекст. Якщо позначення G стоїть поруч із мобільною мережею, як у 4G чи 5G, воно вказує саме на покоління технології.

Якщо ж таке позначення бачать на роутері, мережевій карті або в характеристиках кабельного з'єднання, йдеться вже про швидкість. Написи на кшталт 10G LAN або 10 Gigabit Ethernet означають підтримку дуже високої швидкості передачі даних через дротову мережу.

Під час погіршення зв'язку смартфон може автоматично переходити на старіші стандарти передачі даних, що відображається у статус-барі у вигляді літери E. У такому режимі швидкість інтернету різко падає, а частина онлайн-функцій може працювати нестабільно або зовсім зникати.

Водночас навіть у складних умовах, зокрема під час перебоїв з електроенергією чи слабкого покриття, залишатися на зв'язку все ж можливо. Для цього використовують прості дії, які допомагають смартфону краще підключатися до доступної мережі.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
