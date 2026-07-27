5 смартфонов с поддержкой 5G до 20 000 грн: цены и характеристики

Смартфон в руках, тест скорости мобильного интернета на смартфоне. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Поддержка 5G постепенно перестает быть функцией, доступной только в дорогих флагманах. В украинских магазинах уже можно найти смартфоны нового поколения связи по цене до 20 тысяч гривен, однако при выборе стоит учитывать и другие характеристики.

О пяти доступных смартфонах с поддержкой 5G пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на NV.

Samsung Galaxy A27 5G

Стоимость Samsung Galaxy A27 5G в конфигурации 8/256 ГБ начинается от 13 499 грн. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2340x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон Samsung Galaxy A27 5G. Фото: ek.ua

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Такой набор характеристик достаточен для повседневных задач и несложных игр, однако в требовательных проектах придется снижать настройки графики.

Встроенное хранилище объемом 256 ГБ можно расширить с помощью карты microSD емкостью до 1 ТБ.

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Основной блок камер состоит из модулей на 50, 5 и 2 Мп и поддерживает запись видео в формате 4K. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 12 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч рассчитан примерно на один день работы и поддерживает зарядку мощностью 25 Вт.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Цена Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти начинается от 15 999 грн. Модель получила 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772x1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G. Фото: ek.ua

Внутри установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 7s Gen 4 и 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон подходит для повседневного использования и большинства мобильных игр.

Базовая версия имеет встроенную память объемом 256 ГБ без поддержки карт памяти. Пользователям, которым требуется больше места, придется выбирать более дорогую конфигурацию на 512 ГБ.

Основная камера представлена сенсором на 200 Мп и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 6500 мАч может обеспечить до полутора-двух дней работы. Зарядное устройство мощностью 100 Вт, по данным производителя, заряжает аккумулятор до 100% примерно за 40 минут.

OPPO Reno13 5G

OPPO Reno13 5G в версии 12/256 ГБ стоит от 14 999 грн. Смартфон отличается металлическим корпусом, тонкими рамками и 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2760x1256 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон OPPO Reno13 5G. Фото: ek.ua

За работу устройства отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8350 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Такая комплектация позволяет запускать ресурсоемкие игры и приложения.

Объем встроенной памяти составляет 256 ГБ, а возможности установить карту памяти нет.

Основной блок камер состоит из модулей на 50, 8 и 2 Мп. Основная камера поддерживает оптическую стабилизацию, а фронтальный сенсор на 50 Мп оснащён автофокусом.

Аккумулятор емкостью 5600 мАч рассчитан примерно на полный день работы. Фирменная зарядка SUPERVOOC мощностью 80 Вт должна заряжать аккумулятор от 0 до 100% примерно за 48 минут.

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 в конфигурации 12/256 ГБ доступен по цене от 14 190 грн. Модель получила 6,67-дюймовый изогнутый pOLED-дисплей с разрешением 2712x1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон Motorola Edge 60. Фото: ek.ua

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7300 и имеет 12 ГБ оперативной памяти. Этой производительности достаточно для быстрой работы системы и повседневных задач, хотя для самых требовательных игр может потребоваться снижение настроек графики.

Внутреннюю память объемом 256 ГБ можно расширить с помощью карты microSD емкостью до 1 ТБ.

Камеры имеют разрешение 50, 50 и 10 Мп. Последний модуль поддерживает тройное оптическое приближение. Фронтальная камера также оснащена сенсором на 50 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч, а мощность быстрой зарядки — 68 Вт.

Google Pixel 8

Восстановленный Google Pixel 8 с памятью на 128 ГБ можно найти по цене от 18 999 грн. Модель подойдет пользователям, которые предпочитают более компактные устройства. Смартфон оснащен 6,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон Google Pixel 8. Фото: ek.ua

За производительность отвечает девятиядерный процессор Google Tensor G3 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Чип также обеспечивает работу фирменных функций обработки фотографий и других программных возможностей Pixel.

Базовое хранилище имеет объем 128 ГБ и не поддерживает расширение с помощью карты памяти.

Основной блок камер представлен модулями на 50, 50 и 12 Мп с оптической стабилизацией. Фронтальная камера имеет разрешение 10,5 Мп, а основная поддерживает запись видео в формате 4K.

Аккумулятор емкостью 4575 мАч должен обеспечить работу до конца дня. Смартфон поддерживает зарядку мощностью 30 Вт.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон может использовать мобильный интернет даже после подключения к Wi-Fi. При активированных системных настройках устройство способно незаметно передавать данные через сотовую сеть в фоновом режиме.

Также Новини.LIVE рассказывали, что буква G в обозначениях 4G и 5G происходит от английского слова generation и означает "поколение" мобильной связи. В то же время многие пользователи до сих пор ошибочно воспринимают её как сложное техническое сокращение.