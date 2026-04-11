Зарядний пристрій нагрівається: коли тепло може стати загрозою

Легке нагрівання зарядного пристрою під час роботи вважається нормальним, але сильний перегрів уже може свідчити про несправність або ризик для безпеки. Якщо адаптер стає настільки гарячим, що до нього важко доторкнутися, зволікати не варто.

Коли тепло від зарядного пристрою стає загрозою

Під час передавання електроенергії частина енергії завжди втрачається у вигляді тепла, тому зарядний пристрій може ставати теплим навіть за нормальної роботи. Особливо це помітно у випадку швидкої зарядки, коли вищий струм підвищує температуру і самого смартфона, і блока живлення.

У таких умовах помірне тепло не є приводом для тривоги, якщо використовується справний сертифікований адаптер і нормальна електромережа або повербанк. Водночас не варто надовго залишати телефон підключеним після досягнення 100%, щоб уникати зайвого нагрівання.

Насторожитися слід тоді, коли зарядний блок стає по-справжньому гарячим. Якщо до нього складно доторкнутися, пристрій потрібно одразу знеструмити, від'єднати кабель і перевірити, чи немає запаху горілого пластику або диму.

Такий перегрів може вказувати на внутрішню несправність блока живлення, проблеми з електромережею або збій у самому смартфоні. Якщо не відключити пристрій вчасно, це може закінчитися плавленням елементів або навіть займанням.

Однією з найпоширеніших причин перегріву залишаються неякісні або дешеві зарядні блоки. Такі адаптери часто мають слабший захист, швидше зношуються і гірше керують подачею струму.

Проблему також можуть створювати пошкоджені або неякісні кабелі. Через підвищений електричний опір зарядний блок змушений працювати з більшим навантаженням, а це веде до додаткового росту температури.

На температуру зарядного пристрою впливає і середовище, в якому він працює. Пряме сонячне світло, спека або погано вентильоване приміщення можуть пришвидшувати перегрів.

У таких умовах смартфон і зарядний блок починають сильніше нагрівати один одного, що може довести температуру до критичного рівня.

Що робити, якщо зарядка перегрівається

Якщо зарядний пристрій почав перегріватися, користуватися ним далі не слід. Насамперед варто перевірити стан кабелю, переконатися у справності розетки та звернути увагу на якість самого адаптера.

Найбезпечнішим варіантом залишаються сертифіковані зарядні аксесуари від відомих виробників. Саме вони знижують ризик перегріву і краще захищають як смартфон, так і електромережу.

Раніше Новини.LIVE писали, що порада повністю заряджати й розряджати новий телефон у перші дні після покупки вже не відповідає реаліям сучасної техніки. Для смартфонів із літій-іонними акумуляторами така практика не дає відчутної користі.

Також Новини.LIVE розповідали, що зарядний пристрій залишається під напругою навіть тоді, коли до нього не під'єднаний смартфон. Через це його внутрішні компоненти продовжують зазнавати постійного навантаження.