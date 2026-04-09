Чому правило щодо "першого заряджання" акумулятора більше не актуальне

Смартфон на зарядці.

Порада повністю заряджати і розряджати новий телефон у перші дні після покупки вже втратила актуальність. Для сучасних смартфонів із літій-іонними акумуляторами така практика не дає реальної користі, оскільки ці батареї працюють інакше, ніж старі моделі.

BGR.

Чому нові телефони необов'язково повністю заряджати

Колись рекомендація про першу повну зарядку справді мала сенс, але стосувалася вона телефонів із нікель-кадмієвими акумуляторами. Саме такі батареї були чутливими до так званого ефекту пам'яті.

Його суть полягала в тому, що якщо акумулятор багато разів розряджали лише частково, наприклад до 50%, він ніби "запам'ятовував" цей рівень як нижню межу. Через це загальна місткість батареї поступово зменшувалася. Найсильніше ця проблема проявлялася саме у нікель-кадмієвих батареях, значно менше — у нікель-металогідридних, а в літій-іонних її фактично усунули.

Сучасні смартфони використовують літій-іонні батареї, які не страждають від ефекту пам'яті. Саме тому для них не має принципового значення, заряджає користувач телефон повністю чи частково, а також розряджає його до нуля чи ні.

Такі акумулятори довше зберігають свою місткість, залишаються ефективними протягом кількох років і краще підходять для портативної техніки. Крім того, вони мають вищу енергетичну щільність, меншу вагу та заряджаються швидше, ніж батареї старих типів.

Стара звичка проводити кілька повних циклів зарядки після купівлі нового смартфона сьогодні вже не виправдана. Сучасні літій-іонні батареї проходять підготовку ще на заводі й готові до нормального використання одразу після розпакування.

Тобто новий телефон не потрібно спеціально повністю розряджати, а потім заряджати до 100%, щоб він нібито почав правильно показувати відсоток заряду чи довше тримав батарею.

