Почему правило о "первой зарядке" аккумулятора больше не актуально

Совет полностью заряжать и разряжать новый телефон в первые дни после покупки уже потерял актуальность. Для современных смартфонов с литий-ионными аккумуляторами такая практика не дает реальной пользы, поскольку эти батареи работают иначе, чем старые модели.

Почему новые телефоны необязательно полностью заряжать

Когда-то рекомендация о первой полной зарядке действительно имела смысл, но касалась она телефонов с никель-кадмиевыми аккумуляторами. Именно такие батареи были чувствительны к так называемому эффекту памяти.

Его суть заключалась в том, что если аккумулятор много раз разряжали лишь частично, например до 50%, он как бы "запоминал" этот уровень как нижний предел. Из-за этого общая емкость батареи постепенно уменьшалась. Сильнее всего эта проблема проявлялась именно в никель-кадмиевых батареях, значительно меньше — в никель-металлогидридных, а в литий-ионных ее фактически устранили.

Современные смартфоны используют литий-ионные батареи, которые не страдают от эффекта памяти. Именно поэтому для них не имеет принципиального значения, заряжает пользователь телефон полностью или частично, а также разряжает его до нуля или нет.

Такие аккумуляторы дольше сохраняют свою емкость, остаются эффективными в течение нескольких лет и лучше подходят для портативной техники. Кроме того, они имеют более высокую энергетическую плотность, меньший вес и заряжаются быстрее, чем батареи старых типов.

Старая привычка проводить несколько полных циклов зарядки после покупки нового смартфона сегодня уже не оправдана. Современные литий-ионные батареи проходят подготовку еще на заводе и готовы к нормальному использованию сразу после распаковки.

То есть новый телефон не нужно специально полностью разряжать, а затем заряжать до 100%, чтобы он якобы начал правильно показывать процент заряда или дольше держал батарею.

