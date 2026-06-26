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Головна Технології X розпочала тестування платіжного сервісу X Money серед передплатників Premium+

X розпочала тестування платіжного сервісу X Money серед передплатників Premium+

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 14:24
Ілон Маск запустив тестування платіжного сервісу X Money
Сервіс X Money та логотип соціальної мережі "X" на екрані смартфона. Фото: X, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

X почала відкривати доступ до платіжного сервісу X Money для частини користувачів із підпискою Premium+ у США. Після тестування та збору відгуків компанія планує розширити доступ до сервісу.

Про запуск тестування X Money пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Ілона Маска у X.

Хто отримав доступ до X Money

Платіжний сервіс X Money почали тестувати серед частини користувачів зі США, які мають підписку Premium+. Поки йдеться про тестовий доступ перед глобальним запуском.

Після збору відгуків компанія планує розширити доступ до сервісу.

X Money створили спільно з Cross River Bank і Visa. Усередині соцмережі користувачі можуть замовити металеву дебетову карту Visa. На карті можна розмістити нік з X і повне ім'я користувача.

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Сервіс дозволяє оплачувати покупки, переказувати донати авторам, інвестувати та зберігати гроші на рахунку.

Ранні тестувальники розповідали, що в X Money пропонували 3% кешбеку на деякі товари та ставку 6% за вкладом. Також доступне безплатне зняття готівки, перекази та операції в іноземній валюті без комісії.

Уперше про те, що X задумалася про банківські картки та інвестиційний сервіс на платформі, влітку 2025 року розповіла колишня глава X Лінда Яккаріно газеті Financial Times.

У квітні 2026 року Bloomberg писав, що глава SpaceX Ілон Маск вважає запуск банківського сервісу ключовим кроком для створення "суперзастосунку" за аналогією з китайським WeChat.

Раніше Новини.LIVE писали, що американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною в історії, чий особистий капітал перевищив позначку в один трильйон доларів. Поштовхом до такого зростання стало первинне розміщення акцій космічної компанії SpaceX, яке викликало значний інтерес серед інвесторів.

Також Новини.LIVE розповідали, що Neuralink планує у 2026 році запустити "високосерійне" виробництво пристроїв "мозок — комп'ютер". Паралельно компанія хоче перейти до повністю автоматизованої хірургічної процедури імплантації.

Ілон Маск платіжні системи X
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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