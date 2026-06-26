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Главная Технологии X начала тестирование платежного сервиса X Money среди подписчиков Premium+

X начала тестирование платежного сервиса X Money среди подписчиков Premium+

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 14:24
Илон Маск запустил тестирование платежного сервиса X Money
Сервис X Money и логотип социальной сети "X" на экране смартфона. Фото: X, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

X начала предоставлять доступ к платежному сервису X Money для части пользователей с подпиской Premium+ в США. После тестирования и сбора отзывов компания планирует расширить доступ к сервису.

О запуске тестирования X Money пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Илона Маска в X.

Кто получил доступ к X Money

Платежный сервис X Money начали тестировать среди части пользователей из США, имеющих подписку Premium+. Пока речь идет о тестовом доступе перед глобальным запуском.

После сбора отзывов компания планирует расширить доступ к сервису.

X Money был создан совместно с Cross River Bank и Visa. Внутри социальной сети пользователи могут заказать металлическую дебетовую карту Visa. На карте можно разместить ник из X и полное имя пользователя.

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Сервис позволяет оплачивать покупки, переводить пожертвования авторам, инвестировать и хранить деньги на счете.

Первые тестировщики рассказывали, что в X Money предлагали 3% кэшбэка на некоторые товары и ставку 6% по вкладу. Также доступны бесплатное снятие наличных, переводы и операции в иностранной валюте без комиссии.

Впервые о том, что X задумалась о банковских картах и инвестиционном сервисе на платформе, летом 2025 года рассказала бывшая глава X Линда Яккарино газете Financial Times.

В апреле 2026 года Bloomberg писал, что глава SpaceX Илон Маск считает запуск банковского сервиса ключевым шагом для создания "суперприложения" по аналогии с китайским WeChat.

Ранее Новини.LIVE писали, что американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чей личный капитал превысил отметку в один триллион долларов. Толчком к такому росту стало первичное размещение акций космической компании SpaceX, которое вызвало значительный интерес среди инвесторов.

Также Новини.LIVE сообщали, что Neuralink планирует в 2026 году запустить "массовое" производство устройств "мозг — компьютер". Параллельно компания хочет перейти к полностью автоматизированной хирургической процедуре имплантации.

Илон Маск платежные системы X
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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