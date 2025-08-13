Експерти радять продати свій iPhone до презентації iPhone 17 — у чому причина

Смартфони Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

iPhone зазвичай добре тримають ціну на вторинному ринку, але після появи нової лінійки вартість старих моделей помітно падає. Компанія з перепродажу техніки попереджає, що після презентації iPhone 17 ціни на інші моделі можуть знизитися до 30%.

Express

Чому важливо не зволікати

Порівняно з більшістю Android-пристроїв, iPhone зберігають вищу залишкову вартість, тож продати їх перед апгрейдом зазвичай вигідно. Водночас за словами Сема Вілсона, директора Gadget GoGo, якщо ви плануєте профінансувати покупку нового смартфона продажем старого, маєте близько 30 днів до очікуваного падіння ціни на поточну модель.

"Ринок перепродажу iPhone поводиться однаково щороку, але більшість чекають на анонс новинок, а тоді вже пізно: ринок переповнюється старими моделями, і вартість падає", — говорить Вілсон.

Лише оголошення нової серії спричиняє типове просідання цін: версії Pro та Pro Max можуть втратити 8 000-16 000 грн уже в перший місяць після старту продажів.

Тож якщо ви розглядаєте продаж iPhone 16 Pro чи 16 Pro Max, аби перейти на iPhone 17, варто діяти зараз. Це саме стосується й старіших пристроїв — iPhone 13 та iPhone 14 також зазвичай дешевшають після презентації наступників.

"Навіть якщо вашому iPhone кілька років, після анонсу нових моделей він різко втрачає у вартості", — зазначає Вілсон.

За чутками, Apple представить iPhone 17 у вівторок, 9 вересня 2025 року. Якщо компанія дотримається торішнього сценарію, передзамовлення можуть відкрити в п'ятницю, 12 вересня, а це дає менше як 30 днів — до 11 вересня — щоб встигнути продати поточний телефон. Лінійку доповнять iPhone 17 Pro та 17 Pro Max, а також ультратонка модель, яку можуть назвати iPhone 17 Air. Очікується, що у відкритий продаж серія надійде в п'ятницю, 19 вересня.

Нагадаємо, Apple може підвищити ціну на всі чотири моделі iPhone 17 приблизно на 50 доларів у порівнянні з серією iPhone 16. Про це у своїй аналітичній нотатці повідомив Едисон Лі, зазначивши очікувані зміни в лінійці.

