Эксперты советуют продать свой iPhone до презентации iPhone 17 — в чем причина

iPhone обычно хорошо держат цену на вторичном рынке, но после появления новой линейки стоимость старых моделей заметно падает. Компания по перепродаже техники предупреждает, что после презентации iPhone 17 цены на другие модели могут снизиться до 30%.

Об этом пишет Express.

Почему важно не медлить

По сравнению с большинством Android-устройств, iPhone сохраняют более высокую остаточную стоимость, поэтому продать их перед апгрейдом обычно выгодно. В то же время, по словам Сэма Уилсона, директора Gadget GoGo, если вы планируете профинансировать покупку нового смартфона продажей старого, у вас есть около 30 дней до ожидаемого падения цены на текущую модель.

"Рынок перепродажи iPhone ведет себя одинаково каждый год, но большинство ждут анонс новинок, а тогда уже поздно: рынок переполняется старыми моделями, и стоимость падает", — говорит Уилсон.

Только объявление новой серии вызывает типичное проседание цен: версии Pro и Pro Max могут потерять 8 000-16 000 грн уже в первый месяц после старта продаж.

Поэтому если вы рассматриваете продажу iPhone 16 Pro или 16 Pro Max, чтобы перейти на iPhone 17, стоит действовать сейчас. Это же касается и старых устройств — iPhone 13 и iPhone 14 также обычно дешевеют после презентации преемников.

"Даже если вашему iPhone несколько лет, после анонса новых моделей он резко теряет в стоимости", — отмечает Уилсон.

По слухам, Apple представит iPhone 17 во вторник, 9 сентября 2025 года. Если компания придерживается прошлогоднего сценария, предзаказ могут открыть в пятницу, 12 сентября, а это дает менее 30 дней — до 11 сентября — чтобы успеть продать текущий телефон. Линейку дополнят iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, а также ультратонкая модель, которую могут назвать iPhone 17 Air. Ожидается, что в открытую продажу серия поступит в пятницу, 19 сентября.

Напомним, Apple может повысить цену на все четыре модели iPhone 17 примерно на 50 долларов по сравнению с серией iPhone 16. Об этом в своей аналитической заметке сообщил Эдисон Ли, отметив ожидаемые изменения в линейке.

Также мы писали, что до презентации новых iPhone остается около шести недель, и слухи становятся все активнее. Свежие фото макетов от инсайдера Сонни Диксона показывают возможные цвета серии iPhone 17, включая яркий оранжевый вариант для модели Pro, хотя окончательная палитра может измениться.