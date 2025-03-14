Дистанційна робота — ШІ показав фото працівників через 20 років

Чоловік працює за комп'ютером. Ілюстративне фото: freepik

Після пандемії COVID-19, а згодом після початку повномасштабної війни в Україні, багато людей почали працювати з дому або повністю віддалено. В цьому є як позитивні, так і негативні переваги.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект згенерувати зображення, який вигляд матимуть люди, які працюють віддалено, через 20 років.

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Вигляд людей, які працюють віддалено, через 20 років

Якщо починати з плюсів, то штучний інтелект показує фото, на якому футуристичний офісний простір з новітньою технікою. Працівники носять розумні окуляри доповненої реальності, використовують голографічні дисплеї та мають ергономічні крісла з біометричними сенсорами.

Вигляд людей, які працюють віддалено, через 20 років, на думку ШІ

Атмосфера на зображенні високотехнологічна, але затишна, з сучасним дизайном, інтерактивними екранами та автоматизованими помічниками.

Водночас самі працівники, які працюють дистанційно, одягнені у смартодяг із саморегульованим клімат-контролем, що підлаштовується під температуру тіла. Їхні робочі місця будуть налаштовані так, щоб мінімізувати навантаження на спину та очі.

Вигляд людей, які працюють віддалено, через 20 років, на думку ШІ

Однак від постійної роботи з дому за комп'ютером можуть бути і негативні наслідки. Через довготривале перебування вдома може змінитися колір шкіри, адже працівники мало перебувають на сонячному світлі. Також від великої кількості часу в комп'ютері можуть виникнути проблеми із зором.

Вигляд людей, які працюють віддалено, через 20 років, на думку ШІ

Також це тягне за собою малорухливий спосіб життя, проблеми з поставою та підвищений рівень стресу. На згенерованих фото штучним інтелектом видно, що на задньому фоні в дистанційного працівника брудна кімната, немитий посуд та малоосвітлене приміщення.

Нагадаємо, раніше штучний інтелект показав зображення, який вигляд матиме узбережжя Чорного моря після перемоги.

Крім того, нейромережа згенерувала фото українських гетьманів, якби вони жили сьогодні. Зокрема, йдеться про Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепу.