Узбережжя Чорного моря після перемоги — версія штучного інтелекту

Узбережжя Чорного моря, Одещина. Фото: Shutterstock

Узбережжя Чорного моря після закінчення війни в Україні перетвориться на чарівний куточок з футуристичними пейзажами, золотим піском та чистими водами. Уздовж берега майорять українські прапори та видніються будівлі з екологічними технологіями.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект згенерувати зображення того, який вигляд матиме узбережжя Чорного моря в майбутньому.

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Який вигляд матиме узбережжя Чорного моря після перемоги

Штучний інтелект згенерував фото, де на узбережжі Чорного моря після перемоги видніються фантастичні пейзажі. Там буде чистий золотий пісок та спокійні прозорі хвилі, що відбивають сонячне світло.

Узбережжя Чорного моря в майбутньому, на думку ШІ

На фото видно, що уздовж берега зібралося багато щасливих людей. Майорять українські прапори, у небі ширяють білі голуби, як символ миру. На горизонті помітно сучасні відбудовані міста. Загалом, атмосфера на зображенні передає тепло, світло та надію.

Узбережжя Чорного моря в майбутньому, на думку ШІ

Водночас нейромережа вважає, що узбережжя Чорного моря буде з екологічними технологіями. Уздовж берега розташовані ультрасучасні міста з високими скляними будівлями, зеленими терасами та летючими дронами.

Узбережжя Чорного моря в майбутньому, на думку ШІ

Люди відпочивають на пляжах, а у воді — розумні яхти та сонячні панелі на хвилях. Відчувається атмосфера гармонії між природою і технологіями.

Нагадаємо, ШІ нещодавно показав, яким бачить життя після смерті.

Крім того, нейромережа згенерувала фото українських гетьманів, якби вони жили сьогодні. Зокрема, йдеться про Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепу.