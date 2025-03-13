Побережье Черного моря после победы — версия искусственного интеллекта

Побережье Черного моря, Одесская область. Фото: Shutterstock

Побережье Черного моря после окончания войны в Украине превратится в волшебный уголок с футуристическими пейзажами, золотым песком и чистыми водами. Вдоль берега развеваются украинские флаги и виднеются здания с экологическими технологиями.

Новини.LIVE попросили искусственный интеллект сгенерировать изображение того, как будет выглядеть побережье Черного моря в будущем.

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Как будет выглядеть побережье Черного моря после победы

Искусственный интеллект сгенерировал фото, где на побережье Черного моря после победы виднеются фантастические пейзажи. Там будет чистый золотой песок и спокойные прозрачные волны, отражающие солнечный свет.

Побережье Черного моря в будущем, по мнению ИИ

На фото видно, что вдоль берега собралось много счастливых людей. Развеваются украинские флаги, в небе парят белые голуби, как символ мира. На горизонте заметны современные отстроенные города. В общем, атмосфера на изображении передает тепло, свет и надежду.

Побережье Черного моря в будущем, по мнению ИИ

В то же время нейросеть считает, что побережье Черного моря будет с экологическими технологиями. Вдоль берега расположены ультрасовременные города с высокими стеклянными зданиями, зелеными террасами и летающими дронами.

Побережье Черного моря в будущем, по мнению ИИ

Люди отдыхают на пляжах, а в воде — умные яхты и солнечные панели на волнах. Чувствуется атмосфера гармонии между природой и технологиями.

Напомним, ИИ недавно показал, какой видит жизнь после смерти.

Кроме того, нейросеть сгенерировала фото украинских гетманов, если бы они жили сегодня. В частности, речь идет о Петре Сагайдачном, Богдане Хмельницком и Иване Мазепе.