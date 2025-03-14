Удаленная работа — ИИ показал фото работников через 20 лет

Мужчина работает за компьютером. Иллюстративное фото: freepik

После пандемии COVID-19, а затем после начала полномасштабной войны в Украине, многие люди начали работать из дома или полностью удаленно. В этом есть как положительные, так и отрицательные преимущества.

Новини.LIVE попросили искусственный интеллект сгенерировать изображение, как будут выглядеть люди, работающие удаленно, через 20 лет.

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Вид людей, которые работают удаленно, через 20 лет

Если начинать с плюсов, то искусственный интеллект показывает фото, на котором футуристическое офисное пространство с новейшей техникой. Работники носят умные очки дополненной реальности, используют голографические дисплеи и имеют эргономичные кресла с биометрическими сенсорами.

Вид людей, работающих удаленно, через 20 лет, по мнению ИИ

Атмосфера на изображении высокотехнологичная, но уютная, с современным дизайном, интерактивными экранами и автоматизированными помощниками.

В то же время сами работники, работающие дистанционно, одеты в смарт-одежду с саморегулирующимся климат-контролем, который подстраивается под температуру тела. Их рабочие места будут настроены так, чтобы минимизировать нагрузку на спину и глаза.

Вид людей, работающих удаленно, через 20 лет, по мнению ИИ

Однако от постоянной работы из дома за компьютером могут быть и негативные последствия. Из-за длительного пребывания дома может измениться цвет кожи, ведь работники мало находятся на солнечном свете. Также от большого количества времени в компьютере могут возникнуть проблемы со зрением.

Вид людей, которые работают удаленно, через 20 лет, по мнению ИИ

Также это влечет за собой малоподвижный образ жизни, проблемы с осанкой и повышенный уровень стресса. На сгенерированных фото искусственным интеллектом видно, что на заднем фоне у дистанционного работника грязная комната, немытая посуда и малоосвещенное помещение.

Напомним, ранее искусственный интеллект показал изображение, как будет выглядеть побережье Черного моря после победы.

Кроме того, нейросеть сгенерировала фото украинских гетманов, если бы они жили сегодня. В частности, речь идет о Петре Сагайдачном, Богдане Хмельницком и Иване Мазепе.