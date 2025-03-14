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Вид людей, работающих удаленно, через 20 лет — фото ИИ

14 марта 2025 14:23
Карина Приходько - Редактор
Удаленная работа — ИИ показал фото работников через 20 лет
Мужчина работает за компьютером. Иллюстративное фото: freepik
Карина Приходько - Редактор

После пандемии COVID-19, а затем после начала полномасштабной войны в Украине, многие люди начали работать из дома или полностью удаленно. В этом есть как положительные, так и отрицательные преимущества.

Новини.LIVE попросили искусственный интеллект сгенерировать изображение, как будут выглядеть люди, работающие удаленно, через 20 лет.

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Вид людей, которые работают удаленно, через 20 лет

Если начинать с плюсов, то искусственный интеллект показывает фото, на котором футуристическое офисное пространство с новейшей техникой. Работники носят умные очки дополненной реальности, используют голографические дисплеи и имеют эргономичные кресла с биометрическими сенсорами.

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Вид людей, работающих удаленно, через 20 лет, по мнению ИИ

Атмосфера на изображении высокотехнологичная, но уютная, с современным дизайном, интерактивными экранами и автоматизированными помощниками.

В то же время сами работники, работающие дистанционно, одеты в смарт-одежду с саморегулирующимся климат-контролем, который подстраивается под температуру тела. Их рабочие места будут настроены так, чтобы минимизировать нагрузку на спину и глаза.

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Вид людей, работающих удаленно, через 20 лет, по мнению ИИ

Однако от постоянной работы из дома за компьютером могут быть и негативные последствия. Из-за длительного пребывания дома может измениться цвет кожи, ведь работники мало находятся на солнечном свете. Также от большого количества времени в компьютере могут возникнуть проблемы со зрением.

вигляд людей, які працюють дистанційно
Вид людей, которые работают удаленно, через 20 лет, по мнению ИИ

Также это влечет за собой малоподвижный образ жизни, проблемы с осанкой и повышенный уровень стресса. На сгенерированных фото искусственным интеллектом видно, что на заднем фоне у дистанционного работника грязная комната, немытая посуда и малоосвещенное помещение.

Напомним, ранее искусственный интеллект показал изображение, как будет выглядеть побережье Черного моря после победы.

Кроме того, нейросеть сгенерировала фото украинских гетманов, если бы они жили сегодня. В частности, речь идет о Петре Сагайдачном, Богдане Хмельницком и Иване Мазепе.

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