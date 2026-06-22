Як захистити Viber від шахраїв і перевірити налаштування

Смартфон в руках і месенджер Viber на екрані. Фото: Pexels, кадр з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Viber залишається одним із найпопулярніших месенджерів в Україні, але саме тому ним активно користуються і шахраї. Достатньо одного необережного переходу за посиланням, щоб акаунт або особисті дані опинилися під загрозою.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на РадіоТрек.

Чому користувачам Viber радять перевірити налаштування

Месенджер Viber встановлено більш ніж на 70% смартфонів користувачів в Україні. Попри зручність застосунку, фахівці з кібербезпеки нагадують, що він може стати "дверима" для шахраїв, якщо не дотримуватися базових правил безпеки.

Експерти радять перевірити налаштування конфіденційності та увімкнути двоетапну перевірку входу. Завдяки цьому доступ до профілю через PIN-код створює додатковий захист, навіть якщо хтось отримає пароль.

У розділі "Конфіденційність" користувачам рекомендують вимкнути статус "У мережі", щоб приховати свою активність.

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Також варто вимкнути сповіщення про прочитання повідомлень і активувати перевірку на спам. Це допоможе уникати небажаних чатів.

Чого не можна робити у Viber

Фахівці застерігають не переходити за підозрілими посиланнями, навіть якщо їх надсилають знайомі. Особливо уважно варто ставитися до повідомлень від незнайомих або закордонних номерів. Такі повідомлення краще одразу видаляти, не відкриваючи.

Якщо користувач випадково перейшов за сумнівним лінком, потрібно негайно змінити пароль. Також варто перевірити список активних пристроїв у розділі "Комп'ютер та планшети". Якщо там є підозрілий сеанс, потрібно натиснути "Відключити".

Раніше Новини.LIVE писали, що фішингові атаки вже давно не обмежуються підозрілими листами з грубими помилками. Зловмисники використовують підроблені CAPTCHA, QR-коди, штучний інтелект і навіть скомпрометовані контакти жертв, щоб зробити обман переконливішим.

Також Новини.LIVE розповідали, що перегрівання смартфона, швидке розрядження батареї, сторонні шуми під час дзвінків або незрозуміла активність пристрою можуть викликати підозри щодо стеження. Такі ознаки не завжди означають прослуховування, але їх варто перевірити й за потреби посилити захист особистих даних.