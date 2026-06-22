Как защитить Viber от мошенников и проверить настройки

Смартфон в руках и мессенджер Viber на экране. Фото: Pexels, кадр из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Viber остается одним из самых популярных мессенджеров в Украине, но именно поэтому им активно пользуются и мошенники. Достаточно одного неосторожного перехода по ссылке, чтобы аккаунт или личные данные оказались под угрозой.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на РадиоТрек.

Почему пользователям Viber рекомендуют проверить настройки

Мессенджер Viber установлен более чем на 70% смартфонов пользователей в Украине. Несмотря на удобство приложения, специалисты по кибербезопасности напоминают, что оно может стать "дверью" для мошенников, если не соблюдать базовые правила безопасности.

Эксперты советуют проверить настройки конфиденциальности и включить двухэтапную аутентификацию. Благодаря этому доступ к профилю через PIN-код создает дополнительную защиту, даже если кто-то получит пароль.

В разделе "Конфиденциальность" пользователям рекомендуется отключить статус "В сети", чтобы скрыть свою активность.

Читайте также:

Также стоит отключить уведомления о прочтении сообщений и активировать проверку на спам. Это поможет избежать нежелательных чатов.

Чего нельзя делать в Viber

Специалисты предостерегают не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их присылают знакомые. Особенно внимательно следует относиться к сообщениям от незнакомых или зарубежных номеров. Такие сообщения лучше сразу удалять, не открывая.

Если пользователь случайно перешел по сомнительной ссылке, нужно немедленно сменить пароль. Также стоит проверить список активных устройств в разделе "Компьютер и планшеты". Если там есть подозрительный сеанс, нужно нажать "Отключить".

Ранее Новини.LIVE писали, что фишинговые атаки уже давно не ограничиваются подозрительными письмами с грубыми ошибками. Злоумышленники используют поддельные CAPTCHA, QR-коды, искусственный интеллект и даже скомпрометированные контакты жертв, чтобы сделать обман более убедительным.

Также Новини.LIVE сообщали, что перегрев смартфона, быстрая разрядка батареи, посторонние шумы во время звонков или непонятная активность устройства могут вызвать подозрения в слежке. Такие признаки не всегда означают прослушивание, но их стоит проверить и, при необходимости, усилить защиту личных данных.