Телефони Vertu — чому коштують таких шалених грошей

Vertu з'явився як преміальний підрозділ Nokia і від самого старту працював не на масовий ринок, а на заможних клієнтів. Телефони бренду можуть коштувати десятки й сотні тисяч доларів, а окремі моделі — навіть понад пів мільйона.

Про те, чим обумовлена така ціна, пише "Люкс".

Що є в смартфонах Vertu, чого немає в інших

Британська компанія Vertu була створена спеціально для виробництва люксових мобільних телефонів. Першу кнопкову модель показали у 2002 році, а перший смартфон на Android — у 2013 році. За цей час бренд випустив кілька знакових "дорогих" пристроїв: серед рекордсменів — Boucheron Cobra за 217 тис. євро та серійний Signature Diamond за 62 тис. євро.

Телефон Vertu Signature Diamond. Фото: Vertu

Ці телефони відрізняються від звичайних смартфонів не лише іміджем, а й підходом до виробництва. Для корпусів використовують титанові сплави, аналогічні тим, що застосовують в авіабудуванні, а екрани роблять із сапфірового скла — значно міцнішого та дорожчого за стандартне. Лімітовані серії нерідко оздоблюють шкірою, дорогоцінними металами й деталями ручної роботи, що прямо впливає на фінальну ціну.

Ключова "фішка" Vertu — ручна збірка. Кожен пристрій збирає майстер, який відповідає за конкретний екземпляр, а не конвеєр. Компанія не орієнтувалася на великі продажі: за весь час існування бренду, за оцінками власників, реалізували близько 400 тисяч телефонів. Це підтримує відчуття ексклюзивності — ніби гаджет справді дістається обмеженому колу людей.

Однак висока ціна пояснюється не тільки матеріалами та рідкістю. Vertu додає набір сервісів і функцій, на які розрахована саме заможна аудиторія.

Однією з найвідоміших опцій є персональний консьєрж. Власник телефону може в будь-який час попросити забронювати квитки, готель, організувати доступ на закритий захід чи вирішити інші побутові й бізнес-питання. Перший рік сервіс безплатний, далі підписка коштує приблизно 3 тис. доларів на рік.

Ще один вагомий аргумент для клієнтів Vertu — безпека. У бренді роблять акцент на посиленому захисті даних: багаторівневому шифруванні, окремому чипі безпеки, можливості віддалено заблокувати пристрій у разі спроби злому, а також резервному копіюванні на сервери у Великій Британії. Абсолютної гарантії від прослуховування це не дає, але рівень конфіденційності тут вищий, ніж у більшості масових смартфонів.

Третій елемент, що формує "люксовість" бренду, — персоналізація. Vertu пропонує клієнтові не просто обрати зовнішні матеріали, а й налаштувати "внутрішній" досвід користування: від роботи онлайн-консьєржа до персональної стрічки новин і добірки подій, які цікавлять власника. Ідея в тому, щоб телефон максимально відображав стиль життя конкретної людини.

Найдорожчим телефоном у світі 2025 року вважають Vertu Signature Cobra Limited Edition, створений разом із французьким ювелірним брендом Boucheron. Його корпус зроблено з 18-каратного золота, а 439 рубінів інкрустовані у формі кобри; очі "змії" утворюють два смарагди. Дизайн доповнюють два діаманти вагою 1,02 та 2,02 карата. У світі випущено лише вісім таких пристроїв, і кожен коштує 504 308 доларів.

Телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition. Фото: Vertu

Vertu продає не стільки телефон у звичному сенсі, скільки поєднання рідкісних матеріалів, ручної роботи, сервісу "24/7" і статусу. Для своєї аудиторії це не гаджет на щодень, а символ стилю життя й інвестиція у власний комфорт.

