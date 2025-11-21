Телефоны Vertu — почему стоят таких бешеных денег

Телефон Vertu в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Vertu появился как премиальное подразделение Nokia и с самого старта работал не на массовый рынок, а на состоятельных клиентов. Телефоны бренда могут стоить десятки и сотни тысяч долларов, а отдельные модели — даже более полумиллиона.

О том, чем обусловлена такая цена, пишет "Люкс".

Реклама

Читайте также:

Что есть в смартфонах Vertu, чего нет в других

Британская компания Vertu была создана специально для производства люксовых мобильных телефонов. Первую кнопочную модель показали в 2002 году, а первый смартфон на Android — в 2013 году. За это время бренд выпустил несколько знаковых "дорогих" устройств: среди рекордсменов — Boucheron Cobra за 217 тыс. евро и серийный Signature Diamond за 62 тыс. евро.

Телефон Vertu Signature Diamond. Фото: Vertu

Эти телефоны отличаются от обычных смартфонов не только имиджем, но и подходом к производству. Для корпусов используют титановые сплавы, аналогичные тем, что применяют в авиастроении, а экраны делают из сапфирового стекла — значительно прочнее и дороже стандартного. Лимитированные серии нередко отделывают кожей, драгоценными металлами и деталями ручной работы, что прямо влияет на финальную цену.

Ключевая "фишка" Vertu — ручная сборка. Каждое устройство собирает мастер, который отвечает за конкретный экземпляр, а не конвейер. Компания не ориентировалась на большие продажи: за все время существования бренда, по оценкам владельцев, реализовали около 400 тысяч телефонов. Это поддерживает ощущение эксклюзивности — будто гаджет действительно достается ограниченному кругу людей.

Однако высокая цена объясняется не только материалами и редкостью. Vertu добавляет набор сервисов и функций, на которые рассчитана именно состоятельная аудитория.

Одной из самых известных опций является персональный консьерж. Владелец телефона может в любое время попросить забронировать билеты, отель, организовать доступ на закрытое мероприятие или решить другие бытовые и бизнес-вопросы. Первый год сервис бесплатный, далее подписка стоит примерно 3 тыс. долларов в год.

Еще один весомый аргумент для клиентов Vertu — безопасность. В бренде делают акцент на усиленной защите данных: многоуровневом шифровании, отдельном чипе безопасности, возможности удаленно заблокировать устройство при попытке взлома, а также резервном копировании на серверы в Великобритании. Абсолютной гарантии от прослушки это не дает, но уровень конфиденциальности здесь выше, чем у большинства массовых смартфонов.

Третий элемент, формирующий "люксовость" бренда, — персонализация. Vertu предлагает клиенту не просто выбрать внешние материалы, но и настроить "внутренний" опыт пользования: от работы онлайн-консьержа до персональной ленты новостей и подборки событий, которые интересуют владельца. Идея в том, чтобы телефон максимально отражал стиль жизни конкретного человека.

Самым дорогим телефоном в мире в 2025 году считают Vertu Signature Cobra Limited Edition, созданный совместно с французским ювелирным брендом Boucheron. Его корпус сделан из 18-каратного золота, а 439 рубинов инкрустированы в форме кобры; глаза "змеи" образуют два изумруда. Дизайн дополняют два бриллианта весом 1,02 и 2,02 карата. В мире выпущено всего восемь таких устройств, и каждое стоит 504 308 долларов.

Телефон Vertu Signature Cobra Limited Edition. Фото: Vertu

Vertu продает не столько телефон в привычном смысле, сколько сочетание редких материалов, ручной работы, сервиса "24/7" и статуса. Для своей аудитории это не гаджет на каждый день, а символ стиля жизни и инвестиция в собственный комфорт.

Напомним, серия iPhone Air не получит обновления осенью 2026 года, хотя именно на этот период изначально планировался релиз следующего поколения. Причина довольно проста — продажи актуальной модели оказались ниже прогнозов, поэтому Apple пересмотрела график обновлений.

Также мы писали, что рынок Android ежегодно пополняется десятками новых смартфонов — от недорогих моделей до флагманов, и громкий маркетинг легко вводит в заблуждение. В то же время есть как минимум пять устройств, которые не оправдывают своих обещаний в соответствующих ценовых сегментах.