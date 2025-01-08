Розкішні технології — Vertu представить кнопковий телефон з підтримкою ШІ

Кнопковий телефон Vertu Signature V. Фото: Vertu

Компанія Vertu готує до випуску кнопковий телефон Signature S+. Він поєднуватиме преміальні матеріали, підтримку штучного інтелекту та роботу на базі Android.

Про це йдеться на сайті Device Report.

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Vertu Signature S+ отримає унікальний дизайн і низку цікавих технічних характеристик.

Кнопковий телефон Vertu Signature S+ з підтримкою ШІ. Фото: скриншот

Зокрема, відомо, що телефон буде оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 — процесором середнього рівня, випущеним ще у 2020 році. До нього додається 256 ГБ вбудованої пам'яті, підтримка LTE та Wi-Fi 5, а також функція модема для роздачі інтернету через Wi-Fi. Пристрій також матиме вбудований браузер для комфортного користування мережею.

Ключовою "родзинкою" телефону стане інтеграція штучного інтелекту. Одна з найбільш обговорюваних функцій — можливість перекладу дзвінків на будь-яку мову в режимі реального часу. Інші можливості ШІ поки залишаються під завісою таємниці.

Телефон отримає компактний 1,98-дюймовий екран, акумулятор місткістю 1300 мАг та роз'єм USB-C для заряджання. Корпус Signature S+ буде виконаний у формфакторі слайдера, що додасть йому елегантності та зручності.

Vertu Signature S+ буде доступний у кількох модифікаціях, які задовольнять навіть найвибагливіших покупців. Серед варіантів матеріалів:

натуральна та екошкіра;

дорогоцінні метали;

кераміка із сапфіровим склом;

інкрустація коштовним камінням.

Така розкіш значно вплине на кінцеву вартість пристрою, яка, як очікується, буде дуже високою та коливатися від 20 000 до 500 000 доларів.

Нагадаємо, кнопкові телефони досі зберігають свою актуальність на ринку. Більшість користувачів можуть вибрати їх собі в ролі резервного мобільника.

Також ми писали, що кнопкові телефони є надійними альтернативами сучасним смартфонам. Більшість з них стали культовими пристроями, які досі шукають колекціонери.