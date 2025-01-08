Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Vertu готує до випуску преміальний кнопковий телефон з ШІ arrow

Vertu готує до випуску преміальний кнопковий телефон з ШІ

8 січня 2025 08:58
Володимир Мололкін - редактор
Розкішні технології — Vertu представить кнопковий телефон з підтримкою ШІ
Кнопковий телефон Vertu Signature V. Фото: Vertu
Володимир Мололкін - редактор

Компанія Vertu готує до випуску кнопковий телефон Signature S+. Він поєднуватиме преміальні матеріали, підтримку штучного інтелекту та роботу на базі Android.

Про це йдеться на сайті Device Report.

Читайте також:

Якою буде новинка від Vertu

Vertu Signature S+ отримає унікальний дизайн і низку цікавих технічних характеристик.

Кнопочный телефон с ИИ Vertu Signature S+
Кнопковий телефон Vertu Signature S+ з підтримкою ШІ. Фото: скриншот

Зокрема, відомо, що телефон буде оснащений чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 — процесором середнього рівня, випущеним ще у 2020 році. До нього додається 256 ГБ вбудованої пам'яті, підтримка LTE та Wi-Fi 5, а також функція модема для роздачі інтернету через Wi-Fi. Пристрій також матиме вбудований браузер для комфортного користування мережею.

Ключовою "родзинкою" телефону стане інтеграція штучного інтелекту. Одна з найбільш обговорюваних функцій — можливість перекладу дзвінків на будь-яку мову в режимі реального часу. Інші можливості ШІ поки залишаються під завісою таємниці.

Телефон отримає компактний 1,98-дюймовий екран, акумулятор місткістю 1300 мАг та роз'єм USB-C для заряджання. Корпус Signature S+ буде виконаний у формфакторі слайдера, що додасть йому елегантності та зручності.

Vertu Signature S+ буде доступний у кількох модифікаціях, які задовольнять навіть найвибагливіших покупців. Серед варіантів матеріалів:

  • натуральна та екошкіра;
  • дорогоцінні метали;
  • кераміка із сапфіровим склом;
  • інкрустація коштовним камінням.

Така розкіш значно вплине на кінцеву вартість пристрою, яка, як очікується, буде дуже високою та коливатися від 20 000 до 500 000 доларів.

Нагадаємо, кнопкові телефони досі зберігають свою актуальність на ринку. Більшість користувачів можуть вибрати їх собі в ролі резервного мобільника.

Також ми писали, що кнопкові телефони є надійними альтернативами сучасним смартфонам. Більшість з них стали культовими пристроями, які досі шукають колекціонери.

Android смартфон штучний інтелект характеристики кнопкові телефони Vertu

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:51 Хто з одеситів сьогодні без світла — адреси і час

09:46 Бійці ССО знищили п'ять бронемашин росіян на Курщині — відео

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

09:28 Вночі ворог атакував Україну дронами — скільки цілей збила ППО

09:27 Катастрофа у Чорному морі — мазут наближається до Одеси

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:23 Киянка відсудила у ПриватБанку 37 356 гривень — деталі справи

09:18 "Фашистська держава" — Алієв пригрозив Вірменії "знищенням"

09:17 У ВООЗ проінформували щодо загроз метапневмовірусу

09:00 Нищівний землетрус у Тибеті — кількість жертв різко зросла

08:58 Vertu готує до випуску преміальний кнопковий телефон з ШІ

09:51 Хто з одеситів сьогодні без світла — адреси і час

09:46 Бійці ССО знищили п'ять бронемашин росіян на Курщині — відео

09:28 Вночі ворог атакував Україну дронами — скільки цілей збила ППО

09:27 Катастрофа у Чорному морі — мазут наближається до Одеси

09:23 Киянка відсудила у ПриватБанку 37 356 гривень — деталі справи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:18 "Фашистська держава" — Алієв пригрозив Вірменії "знищенням"

09:17 У ВООЗ проінформували щодо загроз метапневмовірусу

09:00 Нищівний землетрус у Тибеті — кількість жертв різко зросла

08:58 Vertu готує до випуску преміальний кнопковий телефон з ШІ

08:54 S.T.A.L.K.E.R. 2 показав ранню версію Чорнобильської зони — фото

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла