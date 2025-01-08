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Vertu готовит к выпуску премиальный кнопочный телефон с ИИ

8 января 2025 08:58
Владимир Мололкин - редактор
Роскошные технологии — Vertu представит кнопочный телефон с поддержкой ИИ
Кнопочный телефон Vertu Signature V. Фото: Vertu
Владимир Мололкин - редактор

Компания Vertu готовит к выпуску кнопочный телефон Signature S+. Он будет сочетать премиальные материалы, поддержку искусственного интеллекта и работу на базе Android.

Об этом говорится на сайте Device Report.

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Vertu Signature S+ получит уникальный дизайн и ряд интересных технических характеристик.

Кнопочный телефон с ИИ Vertu Signature S+
Кнопочный телефон Vertu Signature S+ с поддержкой ИИ. Фото: скриншот

В частности, известно, что телефон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 — процессором среднего уровня, выпущенным еще в 2020 году. К нему добавляется 256 ГБ встроенной памяти, поддержка LTE и Wi-Fi 5, а также функция модема для раздачи интернета через Wi-Fi. Устройство также будет иметь встроенный браузер для комфортного пользования сетью.

Ключевой "изюминкой" телефона станет интеграция искусственного интеллекта. Одна из самых обсуждаемых функций — возможность перевода звонков на любой язык в режиме реального времени. Другие возможности ИИ пока остаются под завесой тайны.

Телефон получит компактный 1,98-дюймовый экран, аккумулятор емкостью 1300 мАч и разъем USB-C для зарядки. Корпус Signature S+ будет выполнен в формфакторе слайдера, что придаст ему элегантности и удобства.

Vertu Signature S+ будет доступен в нескольких модификациях, которые удовлетворят даже самых требовательных покупателей. Среди вариантов материалов:

  • натуральная и экокожа;
  • драгоценные металлы;
  • керамика с сапфировым стеклом;
  • инкрустация драгоценными камнями;

Такая роскошь значительно повлияет на конечную стоимость устройства, которая, как ожидается, будет очень высокой и колебаться от 20 000 до 500 000 долларов.

Напомним, кнопочные телефоны до сих пор сохраняют свою актуальность на рынке. Большинство пользователей могут выбрать их себе в роли резервного мобильника.

Также мы писали, что кнопочные телефоны являются надежными альтернативами современным смартфонам. Большинство из них стали культовыми устройствами, которые до сих пор ищут коллекционеры.

Android смартфон искусственный интеллект характеристики кнопочные телефоны Vertu

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09:00 Сокрушительное землетрясение в Тибете — количество жертв возросло

08:58 Vertu готовит к выпуску премиальный кнопочный телефон с ИИ

08:54 S.T.A.L.K.E.R. 2 показал раннюю версию Чернобыльской зоны — фото

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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