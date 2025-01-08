Роскошные технологии — Vertu представит кнопочный телефон с поддержкой ИИ

Кнопочный телефон Vertu Signature V. Фото: Vertu

Компания Vertu готовит к выпуску кнопочный телефон Signature S+. Он будет сочетать премиальные материалы, поддержку искусственного интеллекта и работу на базе Android.

Об этом говорится на сайте Device Report.

Читайте также:

Какой будет новинка от Vertu

Vertu Signature S+ получит уникальный дизайн и ряд интересных технических характеристик.

Кнопочный телефон Vertu Signature S+ с поддержкой ИИ. Фото: скриншот

В частности, известно, что телефон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 662 — процессором среднего уровня, выпущенным еще в 2020 году. К нему добавляется 256 ГБ встроенной памяти, поддержка LTE и Wi-Fi 5, а также функция модема для раздачи интернета через Wi-Fi. Устройство также будет иметь встроенный браузер для комфортного пользования сетью.

Ключевой "изюминкой" телефона станет интеграция искусственного интеллекта. Одна из самых обсуждаемых функций — возможность перевода звонков на любой язык в режиме реального времени. Другие возможности ИИ пока остаются под завесой тайны.

Телефон получит компактный 1,98-дюймовый экран, аккумулятор емкостью 1300 мАч и разъем USB-C для зарядки. Корпус Signature S+ будет выполнен в формфакторе слайдера, что придаст ему элегантности и удобства.

Vertu Signature S+ будет доступен в нескольких модификациях, которые удовлетворят даже самых требовательных покупателей. Среди вариантов материалов:

натуральная и экокожа;

драгоценные металлы;

керамика с сапфировым стеклом;

инкрустация драгоценными камнями;

Такая роскошь значительно повлияет на конечную стоимость устройства, которая, как ожидается, будет очень высокой и колебаться от 20 000 до 500 000 долларов.

Напомним, кнопочные телефоны до сих пор сохраняют свою актуальность на рынке. Большинство пользователей могут выбрать их себе в роли резервного мобильника.

Также мы писали, что кнопочные телефоны являются надежными альтернативами современным смартфонам. Большинство из них стали культовыми устройствами, которые до сих пор ищут коллекционеры.