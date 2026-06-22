Ваш Android це вже вміє: які 6 застосунків можна сміливо видалити

Застосунки на смартфоні та утиліта для видалення додатків. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Колись після купівлі нового Android-смартфона доводилося одразу встановлювати цілий набір "обов'язкових" програм. Тепер багато з них стали зайвими, бо система та вбудовані застосунки вже вміють робити те саме.

Про те, які шість застосунків на Android можна сміливо видаляти, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Файлові менеджери

Ще кілька років тому стандартні файлові менеджери на Android часто були незручними й обмеженими. Вони не завжди легко відкривали потрібні файли, не працювали з мережевими сховищами та погано справлялися зі стисненими файлами.

Через це популярними стали Total Commander, File Manager, FX File Explorer та Astro File Manager.

Тепер ситуація змінилася. На Google Pixel можна користуватися Files by Google, який знаходить дублікати, визначає зайві файли, сортує дані за категоріями, має PIN-захищену безпечну папку та дозволяє обмінюватися файлами без сторонніх застосунків.

На Samsung смартфонах застосунок My Files також став значно кориснішим. Він показує, скільки внутрішньої пам'яті залишилося, допомагає видаляти дублікати, знаходить великі файли та пропонує способи очистити сховище.

Сканери QR-кодів і ліхтарики

Окремі сканери QR-кодів теж більше не обов'язкові. Сучасні Android-смартфони можуть сканувати QR-коди прямо через стандартну камеру.

Достатньо навести камеру на код, після чого телефон запропонує посилання, сайт, застосунок або дію, пов'язану з цим QR-кодом.

Те саме стосується ліхтарика. Його перемикач уже давно є в панелі швидких налаштувань Android. Він працює без реклами та зайвого інтерфейсу, який часто трапляється у сторонніх ліхтариках.

Відеоплеєри

До епохи стримінгу користувачі часто завантажували відео на телефон і дивилися його через MX Player або VLC. Причина була простою: стандартні плеєри погано працювали з файлами, які не були MP4.

Тепер вбудовані відеоплеєри підтримують більше форматів, зокрема MKV, WebM та AVI. Відеоплеєр Samsung отримав екранні елементи керування, регулювання яскравості, підтримку субтитрів і швидке перемотування.

Камери

Сторонні камери колись були способом обійти слабкі можливості стандартних застосунків. Особливо популярними стали GCam-порти через якісну обробку зображень, але виробники смартфонів суттєво підтягнули власні камери.

Сучасний застосунок камери Samsung підтримує RAW, має Pro Video, Astro Hyperlapse і знімання кількома об'єктивами.

Фоторедактори

Раніше стандартні інструменти редагування обмежувалися простими фільтрами, обрізанням і базовими налаштуваннями. Для серйозніших правок користувачі встановлювали Lightroom, Snapseed або PicsArt.

Тепер фірмові застосунки стали значно сильнішими завдяки ШІ-функціям.

У Samsung інструменти редагування доступні прямо в "Галереї". Google Photos має Magic Eraser, Photo Unblur і HDR tone mapping, які дозволяють швидко покращити фото.

Професійні функції на кшталт HSL-кривих або точкового маскування все ще потребують сторонніх застосунків, але для швидкої підготовки фото до соцмереж вбудованих інструментів уже достатньо.

ОЗП-бустери та "чистильники"

ОЗП-бустери й очищувачі пам'яті колись були дуже популярними, але часто приносили більше шкоди, ніж користі.

Такі програми примусово закривали фонові процеси, після чого телефон мусив заново завантажувати їх зі сховища. Це повільніше й змушує пристрій працювати активніше. Схожа проблема була і з застосунками для економії батареї. Вони могли переводити у глибокий сон навіть ті програми, які користувач часто відкриває.

Сучасний Android уже має Adaptive Battery. Система сама вивчає звички користувача, обмежує фонову активність непотрібних застосунків і залишає ресурси для важливіших задач.

Раніше Новини.LIVE писали, що стилус колись здавався майже забутою деталлю смартфонів, однак великі екрани й складані моделі знову повернули його в гру. Тепер це не просто аксесуар для нотаток, а інструмент для роботи, малювання та зручнішого керування простором на екрані.

Також Новини.LIVE розповідали, що на екрані смартфона іноді з'являється маленька кольорова крапка, яку легко не помітити або проігнорувати. Насправді саме вона може підказати, що певний застосунок отримав доступ до камери, мікрофона чи іншого чутливого сенсора.