GSC Game World привітала гравців STALKER 2 з Різдвом листівкою із засніженою Зоною

Кадр з привітання розробників STALKER 2. Фото: @stalker_thegame/x.com

Творці S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, українська студія GSC Game World, привітали гравців з Різдвом. Також вони доповнили своє привітання невеликою історією про одного зі сталкерів.

Студія опублікувала привітання в пості на X (Twitter).

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Студія опублікувала відео з привітанням, де зображено засніжену Зону з видом на Палац культури "Енергетик".

❄️ Старі двері, як і завжди, легко піддалися, бо трималися на доброму слові й камені, який підпирав їх ізсередини. Сталкер увійшов до давно покинутої квартири — тієї, де він бував десятки разів і куди повертався, наче додому. У якомусь сенсі це і був його дім.



Скинувши важкий… pic.twitter.com/NTYgMJn7vD — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) December 24, 2024

У відео можна почути класичну різдвяну пісню "Щедрик" Миколи Леонтовича. На заході вона відома як Carol of the Bells, а виконує її львівський фолкгурт "Пиріг і Батіг". Відповідаючи духу й атмосфері гри, композицію виконано в досить мужньому стилі.

Сама історія, якою доповнено привітання студії, розповідає про бувалого сталкера, який повернувся до давно занедбаної квартири в Прип'яті, усівшись напроти уцілілого вікна, з якого на горизонті можна побачити Палац культури "Енергетик".

За чутками, у ранніх файлах гри з'являлася засніжена локація Зони, але у релізі вона відсутня. Цілком ймовірно, що вона може з'явитися в майбутніх доповненнях.

Нагадаємо, студія GSC Game World отримала нагороду від МЗС України. Її видали за важливий внесок у популяризації України на міжнародній арені.

Також ми писали, що 20 листопада відбувся реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Менш ніж за два дні було продано понад один мільйон копій.