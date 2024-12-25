GSC Game World поздравила игроков STALKER 2 с Рождеством открыткой с заснеженной Зоной

Кадр из поздравления разработчиков STALKER 2. Фото: @stalker_thegame/x.com

Создатели STALKER 2: Heart of Chornobyl, украинская студия GSC Game World, поздравили игроков с Рождеством. Также они дополнили свое приветствие небольшой историей об одном из сталкеров.

Студия опубликовала поздравление в посте на X (Twitter).

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Студия опубликовала видео с поздравлением, где изображена заснеженная Зона с видом на Дворец культуры "Энергетик".

❄️ Старая дверь, как всегда, легко поддалась, потому что держалась на добром слове и камне, который подпирал ее изнутри. Сталкер вошел в давно заброшенную квартиру - ту, где он бывал десятки раз и куда возвращался, как домой. В каком-то смысле это был его дом.



Сбросив… pic.twitter.com/NTYgMJn7vD — STALKER OFFICIAL (@stalker_thegame) December 24, 2024

В видео можно услышать классическую рождественскую песню "Щедрик" Николая Леонтовича. На западе она известна как Carol of the Bells, а исполняет ее львовская фольк-группа "Пирог и Кнут". Отвечая духу и атмосфере игры, композиция исполнена в довольно мужественном стиле.

Сама история, которой дополнено приветствие студии, рассказывает о бывалом сталкере, вернувшемся в давно заброшенную квартиру в Припяти, усевшемся напротив уцелевшего окна, из которого на горизонте можно увидеть Дворец культуры "Энергетик".

По слухам, в ранних файлах игры появлялась заснеженная локация Зоны, но в релизе она отсутствует. По всей вероятности, она может появиться в будущих дополнениях.

Напомним, студия GSC Game World получила награду от МИДа Украины. Ее выдали за важный вклад в популяризацию Украины на международной арене.

Также мы писали, что 20 ноября состоялся релиз игры STALKER 2: Heart of Chornobyl. Менее чем через два дня было продано более одного миллиона копий.