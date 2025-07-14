Популярну гру Roblox пропонують заборонити у РФ через вплив на психіку дітей

Місія у грі Roblox про Чорнобильську АЕС. Фото: Кадр з гри

У Росії під заборону може потрапити найпопулярніша у дітей гра Roblox. Все через місію, в який можна імітувати трагедію на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Заборона гри може статися не тільки через морально-етичні питання, але й побоювання, що можливість зруйнувати АЕС може в майбутньому підштовхнути школярів до диверсій.

"Такі кадри можна прирівняти до виховання в дітях деструктивної поведінки, коли під час гри пропонується зробити те, що в реальності є неприпустимим. Коли дитина перебуває у віртуальній реальності, то в неї складається враження, що це все весело, що в цьому немає нічого страшного", — наголосила уповноважений з прав дитини в Республіці Татарстан Ірина Волинець.

За словами дитячого омбудсмена, жорстка заборона на поширення таких сцен в іграх вбереже психіку неповнолітніх від невмотивованої агресії.

Раніше повідомлялося, що невдовзі геймери зможуть пограти в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5. Передбачається, що вже наприкінці 2025 року гра від українських розробників стане доступною на PS5.

Також стало відомо, що у Лондоні відкрилася квест-кімната, присвячена серіалу "Гра в кальмара". Її організатори запрошують гравців у світ популярного шоу, проте без насильства та смертей.