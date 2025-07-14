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Главная Технологии В РФ хотят запретить игру Roblox — боятся диверсий на АЭС

В РФ хотят запретить игру Roblox — боятся диверсий на АЭС

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 06:56
Популярную игру Roblox предлагают запретить в РФ из-за влияния на психику детей
Миссия в игре Roblox о Чернобыльской АЭС. Фото: Кадр из игры

В России под запрет может попасть самая популярная у детей игра Roblox. Все из-за миссии, в который можно имитировать трагедию на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщают росСМИ.

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Запрет игры может произойти не только из-за морально-этических вопросов, но и опасения, что возможность разрушить АЭС может в будущем подтолкнуть школьников к диверсиям.

"Такие кадры можно приравнять к воспитанию в детях деструктивного поведения, когда во время игры предлагается сделать то, что в реальности недопустимо. Когда ребенок находится в виртуальной реальности, то у него складывается впечатление, что это все весело, что в этом нет ничего страшного", — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

По словам детского омбудсмена, жесткий запрет на распространение таких сцен в играх убережет психику несовершеннолетних от немотивированной агрессии.

Ранее сообщалось, что вскоре геймеры смогут поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5. Предполагается, что уже в конце 2025 года игра от украинских разработчиков станет доступной на PS5.

Также стало известно, что в Лондоне открылась квест-комната, посвященная сериалу "Игра в кальмара". Ее организаторы приглашают игроков в мир популярного шоу, однако без насилия и смертей.

россия дети компьютерные игры запрет игра
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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