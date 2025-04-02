У monobank стався технічний збій - що відомо

Телефон в руках. Ілюстративне фото: shutterstock

У середу, 2 квітня, у monobank стався технічний збій. Користувачі повідомляють про проблеми з авторизацією в додатку.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що відомо про збій в monobank

Клієнти monobank зіткнулися з проблемами в роботі мобільного застосунку — авторизація стала неможливою.

Користувачі масово скаржаться на збій, однак офіційних коментарів від банку поки немає. Наразі невідомо, що стало причиною неполадок та коли сервіс відновить повноцінну роботу.

Наразі офіційні представники банку не коментували ситуацію, тож причина проблеми залишається невідомою.

Нагадаємо, що у мобільному застосунку monobank з’явилося корисне оновлення. Воно допоможе пришвидшити авторизацію користувачів, оскільки передбачає прив’язку до персонального акаунту Apple.

Крім того, для клієнтів monobank запровадили нову функцію в мобільному додатку. Тепер користувачі можуть здійснювати фінансові розрахунки за допомогою калькулятора, вбудованого прямо в меню переказу коштів.