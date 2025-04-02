В monobank произошел технический сбой - что известно

Телефон в руках. Иллюстративное фото: shutterstock

В среду, 2 апреля, в monobank произошел технический сбой. Пользователи сообщают о проблемах с авторизацией в приложении.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что известно о сбое в monobank

Клиенты monobank столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения — авторизация стала невозможной.

Пользователи массово жалуются на сбой, однако официальных комментариев от банка пока нет. Пока неизвестно, что стало причиной неполадок и когда сервис восстановит полноценную работу.

Сейчас официальные представители банка не комментировали ситуацию, поэтому причина проблемы остается неизвестной.

Напомним, что в мобильном приложении monobank появилось полезное обновление. Оно поможет ускорить авторизацию пользователей, поскольку предусматривает привязку к персональному аккаунту Apple.

Кроме того, для клиентов monobank ввели новую функцию в мобильном приложении. Теперь пользователи могут осуществлять финансовые расчеты с помощью калькулятора, встроенного прямо в меню перевода средств.