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У мережу злили 16 мільярдів паролів — терміново змініть свій

19 червня 2025 14:42
Володимир Мололкін - редактор
Відбувся наймасштабніший в історії витік 16 млрд паролів — що робити
Відкритий замок на клавіатурі ноутбука. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Дослідники кібербезпеки підтвердили найбільший в історії витік облікових даних: у мережу просочилися 16 млрд комбінацій логінів і паролів. Масштаб інциденту в декілька разів перевищує попередні рекорди та створює критичну загрозу для користувачів усього світу.

Про це пише Forbes.

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Команда фахівців, яка розслідує інцидент з початку року, з'ясувала, що за витоком може стояти кілька інфостілерів. Попередній тривожний звіт від 23 травня, де йшлося про 184 млн зламаних записів, тепер здається незначним: нові дані свідчать про 30 окремих баз розміром від десятків мільйонів до 3,5 млрд записів кожна. У сукупності вони дають небувалу цифру — 16 млрд.

Компрометація паролів часто призводить до захоплення облікових записів, а згодом — до втрати особистих даних, грошей та цифрової репутації. Саме тому Google закликає мільярди користувачів переходити на більш захищені passkey, а ФБР попереджає про небезпеку переходу за посиланнями в SMS. Зламані паролі вже продають на даркнет-ринках за символічні суми, що лише посилює ризики.

Усі виявлені набори даних раніше публічно не фігурували. Єдиний виняток — база на 184 млн записів, про яку повідомляли навесні. У зламаних масивах містяться логіни до соцмереж, VPN-сервісів, порталів для розробників, телеграм-акаунтів і сторінок державних органів. Формат записів типовий:

  • URL сайту;
  • ім'я користувача;
  • пароль.

Свіжість даних робить їх особливо небезпечними: зловмисники можуть негайно використовувати їх для злому акаунтів Apple, Facebook, Google, GitHub та інших сервісів.

Як убезпечити себе

Експерти радять обирати довгі та унікальні паролі, а також обов'язково вмикати двофакторну автентифікацію. Важливо просто зараз змінити свої паролі, користуючись менеджером паролів, а за можливості перейти на використання passkey.

Зволікання лише підвищує шанси побачити власні дані в наступних "злитих" архівах.

Нагадаємо, за результатами свіжого опитування Google та Morning Consult, американці частіше стикаються з онлайн-шахрайством. Водночас вони краще орієнтуються в цифрових ризиках і схильні обирати безпечні методи входу.

Також ми писали, що Microsoft просуває перехід до безпарольної аутентифікації. Тепер під час створення акаунта компанія одразу пропонує лише сучасні захищені способи входу, як-от passkey та апаратні ключі.

Facebook Google персональні дані безпека пароль
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