В Інтернеті сплеск онлайн-шахрайств — чому Google просить забути про паролі

Логотип Google на фасаді будинку. Фото: Unsplash

Нове опитування Google та Morning Consult показало, що американці бачать більше онлайн-шахрайств і дедалі частіше обирають безпечніші способи авторизації. Учасники дослідження відзначили зростання випадків шахрайства в інтернеті, але водночас заявили про більшу впевненість у власній здатності розпізнавати небезпеку.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

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За даними опитування, понад 60% споживачів у США помітили збільшення кількості шахрайських схем за останній рік, а третина вже пережила витік персональних даних. Найчастіше зловмисники використовують текстові повідомлення, однак 61% опитаних отримували фішингові листи на електронну пошту. Більшість респондентів стверджує, що може виявити шахрайство на вимогу конфіденційної інформації, підозрілими посиланнями чи надто терміновими проханнями.

Покоління реагують на загрози по-різному. Представники Gen X, бебі-бумери та значна частина міленіалів залишаються вірними паролям і двофакторній автентифікації: понад 60% користуються паролями як основним способом входу, а щоденне використання соціальних логінів, зокрема "Sign in with Google", не перевищує 30%. Тим часом цифрово-нативна Gen Z активно переходить на сучасні методи — passkey та соціальні авторизації. Хоча молодь рідше оновлює паролі, вона швидше приймає технології, що одночасно спрощують вхід і підвищують захищеність від фішингу.

Опитування також показує, що половина американців — і понад 60% представників Gen Z — проводять у телефоні щонайменше п'ять годин на день. Попри це, більшість користувачів обмежується десятьма обліковими записами: цьому сприяє авторизація через соціальні логіни, яка позбавляє потреби створювати окремий профіль на кожному сайті. Понад половина опитаних отримувала сповіщення про зламані паролі, найчастіше — від Google Password Manager, який пропонує складні комбінації, автозаповнення та попередження про небезпечні сайти.

Що пропонує Google для захисту

Як нагадує віцепрезидент Google із питань конфіденційності, безпеки та захисту даних Еван Коцовінос, шахрайські кампанії здебільшого починаються зі спроби доступу до облікового запису, тож компанія блокує понад 99,9% спаму, фішингу й шкідливих програм у Gmail, а функція Call Screen на Android дає змогу ігнорувати підозрілі дзвінки. Розширений ШІ-захист у Google Messages тепер позначає повідомлення з пропозиціями криптовалют, фейковими "штрафами" або "кур'єрськими відправленнями", чим допомагає 88% американців, які стикалися з подібними шахрайствами.

Компанія прагне повністю позбутися паролів, поєднуючи зручність і безпеку. Користувачам радять переходити на "Sign in with Google" та passkey, які зберігаються й синхронізуються через Google Password Manager та активуються відбитком пальця чи Face ID без жодних паролів. Тим, хто лишається на традиційних методах, пропонують двоетапну перевірку, додаток Google Authenticator і менеджер паролів як додатковий бар'єр для зловмисників.

Нагадаємо, команда Cybernews понад рік досліджувала майже 19 млрд паролів, викрадених у близько 200 витоках даних за період із квітня 2024 по квітень 2025 року. Висновки тривожні: лише 6% паролів виявилися унікальними, решта повторювалися, часто включаючи елементарні комбінації на кшталт "1234" чи "admin".

Також ми писали, що Microsoft просуває концепцію цифрової безпеки без паролів. Під час створення нового акаунта користувачам тепер одразу пропонуються більш захищені варіанти входу — passkey, push-сповіщення чи апаратні ключі.