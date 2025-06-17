В Интернете всплеск онлайн-мошенничества — почему Google просит забыть о паролях

Логотип Google на фасаде дома. Фото: Unsplash

Новый опрос Google и Morning Consult показал, что американцы видят больше онлайн-мошенничеств и все чаще выбирают более безопасные способы авторизации. Участники исследования отметили рост случаев мошенничества в интернете, но в то же время заявили о большей уверенности в собственной способности распознавать опасность.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

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По данным опроса, более 60% потребителей в США заметили увеличение количества мошеннических схем за последний год, а треть уже пережила утечку персональных данных. Чаще всего злоумышленники используют текстовые сообщения, однако 61% опрошенных получали фишинговые письма на электронную почту. Большинство респондентов утверждает, что может обнаружить мошенничество по требованию конфиденциальной информации, подозрительными ссылками или слишком срочными просьбами.

Поколения реагируют на угрозы по-разному. Представители Gen X, бэби-бумеры и значительная часть миллениалов остаются верными паролям и двухфакторной аутентификации: более 60% пользуются паролями как основным способом входа, а ежедневное использование социальных логинов, в частности "Sign in with Google", не превышает 30%. Между тем цифрово-нативная Gen Z активно переходит на современные методы — passkey и социальные авторизации. Хотя молодежь реже обновляет пароли, она быстрее принимает технологии, которые одновременно упрощают вход и повышают защищенность от фишинга.

Опрос также показывает, что половина американцев — и более 60% представителей Gen Z — проводят в телефоне не менее пяти часов в день. Несмотря на это, большинство пользователей ограничивается десятью учетными записями: этому способствует авторизация через социальные логины, которая избавляет от необходимости создавать отдельный профиль на каждом сайте. Более половины опрошенных получали уведомления о взломанных паролях, чаще всего — от Google Password Manager, который предлагает сложные комбинации, автозаполнение и предупреждения об опасных сайтах.

Что предлагает Google для защиты

Как напоминает вице-президент Google по вопросам конфиденциальности, безопасности и защиты данных Эван Коцовинос, мошеннические кампании в основном начинаются с попытки доступа к учетной записи, поэтому компания блокирует более 99,9% спама, фишинга и вредоносных программ в Gmail, а функция Call Screen на Android позволяет игнорировать подозрительные звонки. Расширенная ИИ-защита в Google Messages теперь помечает сообщения с предложениями криптовалют, фейковыми "штрафами" или "курьерскими отправлениями", чем помогает 88% американцев, которые сталкивались с подобными мошенничествами.

Компания стремится полностью избавиться от паролей, сочетая удобство и безопасность. Пользователям советуют переходить на "Sign in with Google" и passkey, которые сохраняются и синхронизируются через Google Password Manager и активируются отпечатком пальца или Face ID без паролей. Тем, кто остается на традиционных методах, предлагают двухэтапную проверку, приложение Google Authenticator и менеджер паролей как дополнительный барьер для злоумышленников.

Напомним, команда Cybernews более года исследовала почти 19 млрд паролей, похищенных в около 200 утечках данных за период с апреля 2024 по апрель 2025 года. Выводы тревожные: только 6% паролей оказались уникальными, остальные повторялись, часто включая элементарные комбинации вроде "1234" или "admin".

Также мы писали, что Microsoft продвигает концепцию цифровой безопасности без паролей. При создании нового аккаунта пользователям теперь сразу предлагаются более защищенные варианты входа — passkey, push-уведомления или аппаратные ключи.