У Києві почав з'являтися 5G: першими мережу побачили абоненти Vodafone

У Києві почали фіксувати появу 5G на смартфонах з SIM-карткою від мобільного оператора Vodafone. Це схоже на початок або розширення тестового покриття в столиці.

Що відомо про появу мережі 5G у Києві

У 2026 році Vodafone активно тестує 5G в Україні. Оператор розгорнув тестові зони у Львові, Бородянці та Харкові, а за час випробувань мережею скористалися 350 тисяч абонентів. Пікова швидкість у реальних умовах сягала 1,9 Гбіт/с, а наступними містами для розширення називали Київ та Одесу. Схоже, що тестування вже дійшло до столиці.

Що означає 5G на екрані смартфона

Якщо на iPhone або Android-смартфоні з SIM-карткою Vodafone з'явився значок 5G, це означає, що смартфон побачив доступну мережу п'ятого покоління в конкретній зоні покриття. Для підключення потрібен телефон із підтримкою 5G, сумісна SIM-картка USIM і правильний режим мережі в налаштуваннях.

Пропуска спроможність мобільного інтернету у такому випадку може сягати 1 Гбіт/сек, що у 10 разів швидше ніж 4G, який забезпечує передачу даних до 100 Мбіт/сек.

