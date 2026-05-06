Головна Технології У Києві на смартфонах почала з'являтися мережа 5G від Vodafone

У Києві на смартфонах почала з'являтися мережа 5G від Vodafone

Дата публікації: 6 травня 2026 14:46
У Києві почав з'являтися 5G: першими мережу побачили абоненти Vodafone
Тест швидкості мобільного інтернету. Фото: кадр з відео/YouTube

У Києві почали фіксувати появу 5G на смартфонах з SIM-карткою від мобільного оператора Vodafone. Це схоже на початок або розширення тестового покриття в столиці.

Що відомо про появу мережі 5G у Києві

У 2026 році Vodafone активно тестує 5G в Україні. Оператор розгорнув тестові зони у Львові, Бородянці та Харкові, а за час випробувань мережею скористалися 350 тисяч абонентів. Пікова швидкість у реальних умовах сягала 1,9 Гбіт/с, а наступними містами для розширення називали Київ та Одесу. Схоже, що тестування вже дійшло до столиці.

Поява мережі 5G у Києві. Фото: Новини.LIVE

Що означає 5G на екрані смартфона

Якщо на iPhone або Android-смартфоні з SIM-карткою Vodafone з'явився значок 5G, це означає, що смартфон побачив доступну мережу п'ятого покоління в конкретній зоні покриття. Для підключення потрібен телефон із підтримкою 5G, сумісна SIM-картка USIM і правильний режим мережі в налаштуваннях. 

Пропуска спроможність мобільного інтернету у такому випадку може сягати 1 Гбіт/сек, що у 10 разів швидше ніж 4G, який забезпечує передачу даних до 100 Мбіт/сек.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
