В Киеве начал появляться 5G: первыми сеть увидели абоненты Vodafone

Тест скорости мобильного интернета.

В Киеве начали фиксировать появление 5G на смартфонах с SIM-картой от мобильного оператора Vodafone. Это похоже на начало или расширение тестового покрытия в столице.

Что известно о появлении сети 5G в Киеве

В 2026 году Vodafone активно тестирует 5G в Украине. Оператор развернул тестовые зоны во Львове, Бородянке и Харькове, а за время испытаний сетью воспользовались 350 тысяч абонентов. Пиковая скорость в реальных условиях достигала 1,9 Гбит/с, а следующими городами для расширения называли Киев и Одессу. Похоже, что тестирование уже дошло до столицы.

Что означает 5G на экране смартфона

Если на iPhone или Android-смартфоне с SIM-картой Vodafone появился значок 5G, это означает, что смартфон увидел доступную сеть пятого поколения в конкретной зоне покрытия. Для подключения нужен телефон с поддержкой 5G, совместимая SIM-карта USIM и правильный режим сети в настройках.

Пропускная способность мобильного интернета в таком случае может достигать 1 Гбит/сек, что в 10 раз быстрее чем 4G, который обеспечивает передачу данных до 100 Мбит/сек.

