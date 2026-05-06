Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии В Киеве на смартфонах начала появляться сеть 5G от Vodafone

В Киеве на смартфонах начала появляться сеть 5G от Vodafone

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 14:46
В Киеве начал появляться 5G: первыми сеть увидели абоненты Vodafone
Тест скорости мобильного интернета. Фото: кадр из видео/YouTube

В Киеве начали фиксировать появление 5G на смартфонах с SIM-картой от мобильного оператора Vodafone. Это похоже на начало или расширение тестового покрытия в столице.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE.

Что известно о появлении сети 5G в Киеве

В 2026 году Vodafone активно тестирует 5G в Украине. Оператор развернул тестовые зоны во Львове, Бородянке и Харькове, а за время испытаний сетью воспользовались 350 тысяч абонентов. Пиковая скорость в реальных условиях достигала 1,9 Гбит/с, а следующими городами для расширения называли Киев и Одессу. Похоже, что тестирование уже дошло до столицы.

Сеть 5G в Киеве от Vodafone
Появление сети 5G в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Что означает 5G на экране смартфона

Если на iPhone или Android-смартфоне с SIM-картой Vodafone появился значок 5G, это означает, что смартфон увидел доступную сеть пятого поколения в конкретной зоне покрытия. Для подключения нужен телефон с поддержкой 5G, совместимая SIM-карта USIM и правильный режим сети в настройках.

Пропускная способность мобильного интернета в таком случае может достигать 1 Гбит/сек, что в 10 раз быстрее чем 4G, который обеспечивает передачу данных до 100 Мбит/сек.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE писали, что обозначения 4G и 5G давно стали привычными для пользователей мобильной связи, однако значение буквы G часто трактуют неправильно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфон давно превратился в универсальный инструмент для общения, новостей, погоды, навигации и оплат. В то же время в моменты, когда мобильный интернет не нужен, возникает логичный вопрос: стоит ли оставлять его включенным постоянно, или лучше выключать для экономии заряда и большего контроля над подключениями.

Vodafone мобильный интернет сеть 5G
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации