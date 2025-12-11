Літаюче таксі Valo представили у Британії — коли запустять польоти в Лондоні

Електричний апарат вертикального злету Valo. Фото: Vertical Aerospace

Британська компанія Vertical Aerospace представила новий електричний апарат вертикального зльоту та посадки Valo, який у перспективі мають перетворити на літаюче таксі. Запустити такі польоти в Лондоні планують уже наприкінці цього десятиліття.

Про це йдеться на сайті Vertical Aerospace.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про Valo та його можливості

Valo став подальшим розвитком прототипу VX4, показаного у 2024 році. У нової моделі повністю переробили аеродинаміку: оновили схему крила та двигунів, що дало змогу підвищити ефективність польоту.

Апарат здатен розвивати крейсерську швидкість понад 240 км/год. У компанії наголошують, що Valo тихіший і швидший за свого попередника, а модульне компонування дає змогу збільшити місткість із чотирьох до шести пасажирів.

Пасажирська кабіна Valo. Фото: Vertical Aerospace

Розробники очікують, що такі машини суттєво скоротять час у дорозі між аеропортами та центрами міст. При цьому Valo повинен бути тихішим і менш шкідливим для довкілля, ніж традиційні гелікоптери, оскільки працює на електротязі.

Спочатку сервіс із використанням Valo позиціювався як преміумпослуга. Однак у Vertical Aerospace розраховують, що зі збільшенням обсягів виробництва вартість польотів знизиться, і поїздка на літаючому таксі стане порівнянною за ціною зі звичайним таксі.

Окрім пасажирських рейсів, Valo можуть залучати до доставки вантажів. У майбутньому розробник не виключає появи й військових модифікацій апарата. Першим містом, де планують запустити літаюче таксі Valo, називають Лондон.

Нагадаємо, епоха автономних поїздок стрімко настає: роботаксі переходять від експериментів до реального бізнесу. Уже з 2026 року Bolt разом із китайською Pony.ai планують запустити безпілотні поїздки в Європі.

Також ми писали, що інженерам Drone Pro Hub уперше вдалося офіційно зафіксувати швидкість дрона у 603,47 км/год — це приблизно М 0,49. Новий показник перевищив попередній неофіційний рекорд швидкісних квадрокоптерів.