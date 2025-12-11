Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології У Європі запустять літаюче таксі — який вигляд матиме

У Європі запустять літаюче таксі — який вигляд матиме

Ua en ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 16:32
Літаюче таксі Valo представили у Британії — коли запустять польоти в Лондоні
Електричний апарат вертикального злету Valo. Фото: Vertical Aerospace

Британська компанія Vertical Aerospace представила новий електричний апарат вертикального зльоту та посадки Valo, який у перспективі мають перетворити на літаюче таксі. Запустити такі польоти в Лондоні планують уже наприкінці цього десятиліття.

Про це йдеться на сайті Vertical Aerospace.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про Valo та його можливості

Valo став подальшим розвитком прототипу VX4, показаного у 2024 році. У нової моделі повністю переробили аеродинаміку: оновили схему крила та двигунів, що дало змогу підвищити ефективність польоту.

Апарат здатен розвивати крейсерську швидкість понад 240 км/год. У компанії наголошують, що Valo тихіший і швидший за свого попередника, а модульне компонування дає змогу збільшити місткість із чотирьох до шести пасажирів.

Кабина электрического аппарата Valo
Пасажирська кабіна Valo. Фото: Vertical Aerospace

Розробники очікують, що такі машини суттєво скоротять час у дорозі між аеропортами та центрами міст. При цьому Valo повинен бути тихішим і менш шкідливим для довкілля, ніж традиційні гелікоптери, оскільки працює на електротязі.

Спочатку сервіс із використанням Valo позиціювався як преміумпослуга. Однак у Vertical Aerospace розраховують, що зі збільшенням обсягів виробництва вартість польотів знизиться, і поїздка на літаючому таксі стане порівнянною за ціною зі звичайним таксі.

Окрім пасажирських рейсів, Valo можуть залучати до доставки вантажів. У майбутньому розробник не виключає появи й військових модифікацій апарата. Першим містом, де планують запустити літаюче таксі Valo, називають Лондон.

Нагадаємо, епоха автономних поїздок стрімко настає: роботаксі переходять від експериментів до реального бізнесу. Уже з 2026 року Bolt разом із китайською Pony.ai планують запустити безпілотні поїздки в Європі.

Також ми писали, що інженерам Drone Pro Hub уперше вдалося офіційно зафіксувати швидкість дрона у 603,47 км/год — це приблизно М 0,49. Новий показник перевищив попередній неофіційний рекорд швидкісних квадрокоптерів.

поїздки транспорт таксі Лондон технології
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації