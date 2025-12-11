Видео
В Европе запустят летающее такси — как будет выглядеть

Дата публикации 11 декабря 2025 16:32
Летающее такси Valo представили в Британии — когда запустят полеты в Лондоне
Электрический аппарат вертикального взлета Valo. Фото: Vertical Aerospace

Британская компания Vertical Aerospace представила новый электрический аппарат вертикального взлета и посадки Valo, который в перспективе должны превратить в летающее такси. Запустить такие полеты в Лондоне планируют уже в конце этого десятилетия.

Об этом говорится на сайте Vertical Aerospace.

Что известно о Valo и его возможностях

Valo стал дальнейшим развитием прототипа VX4, показанного в 2024 году. У новой модели полностью переделали аэродинамику: обновили схему крыла и двигателей, что позволило повысить эффективность полета.

Аппарат способен развивать крейсерскую скорость более 240 км/ч. В компании отмечают, что Valo тише и быстрее своего предшественника, а модульная компоновка позволяет увеличить вместимость с четырех до шести пассажиров.

Кабина электрического аппарата Valo
Пассажирская кабина Valo. Фото: Vertical Aerospace

Разработчики ожидают, что такие машины существенно сократят время в пути между аэропортами и центрами городов. При этом Valo должен быть тише и менее вредным для окружающей среды, чем традиционные вертолеты, поскольку работает на электротяге.

Изначально сервис с использованием Valo позиционировался как премиум-услуга. Однако в Vertical Aerospace рассчитывают, что с увеличением объемов производства стоимость полетов снизится, и поездка на летающем такси станет сопоставимой по цене с обычным такси.

Кроме пассажирских рейсов, Valo могут привлекать к доставке грузов. В будущем разработчик не исключает появления и военных модификаций аппарата. Первым городом, где планируют запустить летающее такси Valo, называют Лондон.

Напомним, эпоха автономных поездок стремительно наступает: роботакси переходят от экспериментов к реальному бизнесу. Уже с 2026 года Bolt вместе с китайской Pony.ai планируют запустить беспилотные поездки в Европе.

Также мы писали, что инженерам Drone Pro Hub впервые удалось официально зафиксировать скорость дрона в 603,47 км/ч — это примерно М 0,49. Новый показатель превысил предыдущий неофициальный рекорд скоростных квадрокоптеров.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
