Головна Технології У ЄС затвердили новий стандарт заряджання ноутбуків: що змінилося

Дата публікації: 1 травня 2026 10:34
У ЄС ноутбуки зобов'язали заряджатися через USB-C: яких моделей торкнеться
Ноутбук на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

У Євросоюзі завершився перехідний період для виробників ноутбуків, тож нові моделі мають підтримувати заряджання через USB-C. Це частина політики єдиного зарядного стандарту, яка поступово поширюється на портативну електроніку.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на European Commission.

Що змінилося для нових ноутбуків

Відтепер кожен новий ноутбук, який надходить у продаж у країнах ЄС, повинен мати щонайменше один USB-C порт для живлення. Вимога стосується пристроїв із потужністю до 100 Вт.

Для потужніших моделей, зокрема ігрових ноутбуків, передбачено виняток. Вони можуть і далі використовувати власні роз'єми живлення, але USB-C порт у таких пристроях усе одно має бути присутній.

Виробники також зобов'язані пропонувати ноутбуки без зарядного пристрою в комплекті. Такий підхід має заохотити користувачів повторно використовувати вже наявні адаптери та зменшити кількість електронних відходів.

Нові вимоги стосуються лише моделей, які виходять на ринок після 28 квітня. Уже випущені ноутбуки, а також вживані пристрої під ці правила не підпадають.

У Євросоюзі очікують, що перехід на USB-C допоможе споживачам економити до 250 млн євро на рік. Крім того, новий стандарт має скоротити обсяг електронного сміття приблизно на 11 тисяч тонн щороку.

Раніше Новини.LIVE писали, що ноутбук можна залишати під'єднаним до мережі навіть після повного заряджання, і це не означає, що акумулятор безперервно заряджається без контролю. Водночас такий режим роботи має свої нюанси, які варто враховувати, якщо користувач хоче зберегти ресурс батареї та уникнути ризиків для пристрою й даних.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато користувачів після завершення роботи просто закривають кришку ноутбука, не вимикаючи його повністю. У більшості випадків це безпечно, однак режим сну не замінює регулярного перезапуску системи й має власні особливості, які можуть впливати на продуктивність, автономність і загальний стан пристрою.

Європейський союз type-c зарядка ноутбука
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
