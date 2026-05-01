У ЄС ноутбуки зобов'язали заряджатися через USB-C: яких моделей торкнеться

Ноутбук на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

У Євросоюзі завершився перехідний період для виробників ноутбуків, тож нові моделі мають підтримувати заряджання через USB-C. Це частина політики єдиного зарядного стандарту, яка поступово поширюється на портативну електроніку.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на European Commission.

Що змінилося для нових ноутбуків

Відтепер кожен новий ноутбук, який надходить у продаж у країнах ЄС, повинен мати щонайменше один USB-C порт для живлення. Вимога стосується пристроїв із потужністю до 100 Вт.

Для потужніших моделей, зокрема ігрових ноутбуків, передбачено виняток. Вони можуть і далі використовувати власні роз'єми живлення, але USB-C порт у таких пристроях усе одно має бути присутній.

Виробники також зобов'язані пропонувати ноутбуки без зарядного пристрою в комплекті. Такий підхід має заохотити користувачів повторно використовувати вже наявні адаптери та зменшити кількість електронних відходів.

Читайте також:

Нові вимоги стосуються лише моделей, які виходять на ринок після 28 квітня. Уже випущені ноутбуки, а також вживані пристрої під ці правила не підпадають.

У Євросоюзі очікують, що перехід на USB-C допоможе споживачам економити до 250 млн євро на рік. Крім того, новий стандарт має скоротити обсяг електронного сміття приблизно на 11 тисяч тонн щороку.

