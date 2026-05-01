В ЕС ноутбуки обязали заряжаться через USB-C: каких моделей коснется

Ноутбук на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

В Евросоюзе завершился переходный период для производителей ноутбуков, поэтому новые модели должны поддерживать зарядку через USB-C. Это часть политики единого зарядного стандарта, которая постепенно распространяется на портативную электронику.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на European Commission.

Что изменилось для новых ноутбуков

Отныне каждый новый ноутбук, который поступает в продажу в странах ЕС, должен иметь как минимум один USB-C порт для питания. Требование касается устройств с мощностью до 100 Вт.

Для более мощных моделей, в частности игровых ноутбуков, предусмотрено исключение. Они могут и дальше использовать собственные разъемы питания, но USB-C порт в таких устройствах все равно должен присутствовать.

Производители также обязаны предлагать ноутбуки без зарядного устройства в комплекте. Такой подход должен поощрить пользователей повторно использовать уже имеющиеся адаптеры и уменьшить количество электронных отходов.

Читайте также:

Новые требования касаются только моделей, которые выходят на рынок после 28 апреля. Уже выпущенные ноутбуки, а также подержанные устройства под эти правила не подпадают.

В Евросоюзе ожидают, что переход на USB-C поможет потребителям экономить до 250 млн евро в год. Кроме того, новый стандарт должен сократить объем электронного мусора примерно на 11 тысяч тонн ежегодно.

