19 років з дня створення Twitter — як платформа змінила світ

Twitter відкритий на гаджетах. Фото: depositphotos

У вівторок, 15 липня, Twitter, одна з найвпливовіших соціальних платформ сучасності, святкує своє 19-річчя. Саме цього дня у 2006 році засновники Джек Дорсі, Ной Гласс, Біз Стоун та Еван Вільямс офіційно запустили сервіс коротких повідомлень, який став глобальним інформаційним інструментом.

Все що відомо про платформу — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Історія створення Twitter

Спочатку Twitter задумувався як простий сервіс для обміну короткими статусами завдовжки до 140 символів. Але вже за кілька років він перетворився на головну арену для громадських дискусій, новин, політичних заяв та культурних трендів.

Twitter пройшов довгий шлях від простої платформи для коротких повідомлень до одного з головних гравців у світовому інформаційному просторі. У період з 2009 по 2012 рік сервіс стрімко набирав популярності. Саме тоді з’явилися такі функції, як хештеги, ретвіти та тренди — вони перетворили Twitter на зручний інструмент для формування інформаційного порядку денного.

Наступними роками, з 2013-го по 2021-й, Twitter став важливою ареною для політичної комунікації. Платформа відігравала помітну роль у період президентства Дональда Трампа, а також активно використовувалася під час протестів, кризових ситуацій та надзвичайних подій по всьому світу.

Справжнім тектонічним зсувом для Twitter став 2022 рік, коли компанію придбав Ілон Маск. Його прихід ознаменував початок масштабних реформ: зміни торкнулися політики модерування, структури підписок та алгоритмів, які визначають, що бачать користувачі.

У 2023–2024 роках Twitter зазнав радикального ребрендингу — сервіс отримав нову назву "X". Маск почав просувати ідею створення "супердодатку", який би поєднував соціальну мережу з банкінгом, відеосервісами та маркетплейсом.

Зміна логотипу для Twitter. Фото: Forbes

Мета платформи Twitter

Twitter став не просто соцмережею, а політичним та соціальним інструментом. Завдяки своїй відкритості та швидкості він дозволив звичайним людям напряму звертатися до президентів, лідерів думок, журналістів і корпорацій. Багато світових подій — від "Арабської весни" до війни в Україні — висвітлювалися в реальному часі саме через Twitter.

Платформа також зробила відомими нові формати: короткі новини, треди, верифікацію, меми як форму комунікації, а також розвинула феномен "Twitter-персон" — лідерів думок без класичного бекграунду.

Нагадаємо, що Ілон Маск представив нову функцію під назвою XChat — сервіс, покликаний повністю замінити особисті повідомлення (Direct Messages) у соцмережі X. За словами Маска, це стане черговим кроком до перетворення платформи на універсальний застосунок "для всього".

Раніше ми повідомляли, що компанія Ілона Маска xAI почала впровадження функції vision до мобільної версії Grok для iOS. Вона дає змогу вмикати камеру смартфона, робити знімки та отримувати голосове пояснення того, що зображено на фото. Поки що можливості функції обмежені лише створенням кадру — повна обробка зображень ще перебуває на етапі розробки.