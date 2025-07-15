Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Twitter отмечает 19-летие — как платформа изменила мир

Twitter отмечает 19-летие — как платформа изменила мир

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 06:53
19 лет со дня создания Twitter - как платформа изменила мир
Twitter открыт на гаджетах. Фото: depositphotos

Во вторник, 15 июля, Twitter, одна из самых влиятельных социальных платформ современности, празднует свое 19-летие. Именно в этот день в 2006 году основатели Джек Дорси, Ной Гласс, Биз Стоун и Эван Уильямс официально запустили сервис коротких сообщений, который стал глобальным информационным инструментом.

Все что известно о платформе — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

История создания Twitter

Изначально Twitter задумывался как простой сервис для обмена короткими статусами длиной до 140 символов. Но уже через несколько лет он превратился в главную арену для общественных дискуссий, новостей, политических заявлений и культурных трендов.

Twitter прошел долгий путь от простой платформы для коротких сообщений до одного из главных игроков в мировом информационном пространстве. В период с 2009 по 2012 год сервис стремительно набирал популярность. Именно тогда появились такие функции, как хэштеги, ретвиты и тренды — они превратили Twitter в удобный инструмент для формирования информационной повестки дня.

В последующие годы, с 2013 по 2021, Twitter стал важной ареной для политической коммуникации. Платформа играла заметную роль в период президентства Дональда Трампа, а также активно использовалась во время протестов, кризисных ситуаций и чрезвычайных событий по всему миру.

Настоящим тектоническим сдвигом для Twitter стал 2022 год, когда компанию приобрел Илон Маск. Его приход ознаменовал начало масштабных реформ: изменения коснулись политики модерирования, структуры подписок и алгоритмов, которые определяют, что видят пользователи.

В 2023-2024 годах Twitter претерпел радикальный ребрендинг — сервис получил новое название "X". Маск начал продвигать идею создания "суперприложения", которое бы объединяло социальную сеть с банкингом, видеосервисами и маркетплейсом.

Twitter отмечает 19-летие — как платформа изменила мир - фото 1
Изменение логотипа для Twitter. Фото: Forbes

Цель платформы Twitter

Twitter стал не просто соцсетью, а политическим и социальным инструментом. Благодаря своей открытости и скорости, он позволил обычным людям напрямую обращаться к президентам, лидерам мнений, журналистам и корпорациям. Многие мировые события — от "Арабской весны" до войны в Украине — освещались в реальном времени именно через Twitter.

Платформа также сделала известными новые форматы: короткие новости, треды, верификацию, мемы как форму коммуникации, а также развила феномен "Twitter-персон" — лидеров мнений без классического бэкграунда.

Напомним, что Илон Маск представил новую функцию под названием XChat — сервис, призванный полностью заменить личные сообщения (Direct Messages) в соцсети X. По словам Маска, это станет очередным шагом к превращению платформы в универсальное приложение "для всего".

Ранее мы сообщали, что компания Илона Маска xAI начала внедрение функции "vision" в мобильную версию Grok для iOS. Она позволяет включать камеру смартфона, делать снимки и получать голосовое объяснение того, что изображено на фото. Пока возможности функции ограничены только созданием кадра — полная обработка изображений еще находится на этапе разработки.

Илон Маск соцсети Twitter платформа пользователи
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации