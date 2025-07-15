19 лет со дня создания Twitter - как платформа изменила мир

Twitter открыт на гаджетах. Фото: depositphotos

Во вторник, 15 июля, Twitter, одна из самых влиятельных социальных платформ современности, празднует свое 19-летие. Именно в этот день в 2006 году основатели Джек Дорси, Ной Гласс, Биз Стоун и Эван Уильямс официально запустили сервис коротких сообщений, который стал глобальным информационным инструментом.

Все что известно о платформе — читайте в материале Новини.LIVE.

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История создания Twitter

Изначально Twitter задумывался как простой сервис для обмена короткими статусами длиной до 140 символов. Но уже через несколько лет он превратился в главную арену для общественных дискуссий, новостей, политических заявлений и культурных трендов.

Twitter прошел долгий путь от простой платформы для коротких сообщений до одного из главных игроков в мировом информационном пространстве. В период с 2009 по 2012 год сервис стремительно набирал популярность. Именно тогда появились такие функции, как хэштеги, ретвиты и тренды — они превратили Twitter в удобный инструмент для формирования информационной повестки дня.

В последующие годы, с 2013 по 2021, Twitter стал важной ареной для политической коммуникации. Платформа играла заметную роль в период президентства Дональда Трампа, а также активно использовалась во время протестов, кризисных ситуаций и чрезвычайных событий по всему миру.

Настоящим тектоническим сдвигом для Twitter стал 2022 год, когда компанию приобрел Илон Маск. Его приход ознаменовал начало масштабных реформ: изменения коснулись политики модерирования, структуры подписок и алгоритмов, которые определяют, что видят пользователи.

В 2023-2024 годах Twitter претерпел радикальный ребрендинг — сервис получил новое название "X". Маск начал продвигать идею создания "суперприложения", которое бы объединяло социальную сеть с банкингом, видеосервисами и маркетплейсом.

Изменение логотипа для Twitter. Фото: Forbes

Цель платформы Twitter

Twitter стал не просто соцсетью, а политическим и социальным инструментом. Благодаря своей открытости и скорости, он позволил обычным людям напрямую обращаться к президентам, лидерам мнений, журналистам и корпорациям. Многие мировые события — от "Арабской весны" до войны в Украине — освещались в реальном времени именно через Twitter.

Платформа также сделала известными новые форматы: короткие новости, треды, верификацию, мемы как форму коммуникации, а также развила феномен "Twitter-персон" — лидеров мнений без классического бэкграунда.

Напомним, что Илон Маск представил новую функцию под названием XChat — сервис, призванный полностью заменить личные сообщения (Direct Messages) в соцсети X. По словам Маска, это станет очередным шагом к превращению платформы в универсальное приложение "для всего".

Ранее мы сообщали, что компания Илона Маска xAI начала внедрение функции "vision" в мобильную версию Grok для iOS. Она позволяет включать камеру смартфона, делать снимки и получать голосовое объяснение того, что изображено на фото. Пока возможности функции ограничены только созданием кадра — полная обработка изображений еще находится на этапе разработки.