Нестача місця на диску — як стиснення файлів може пришвидшити Windows

Ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: Unsplash

Файли на комп'ютері поступово захаращують накопичувач і уповільнюють роботу Windows, хоча про це мало хто замислюється. На щастя, просте стиснення допоможе повернути вільний простір, не жертвуючи важливою інформацією.

Про це пише MakeUseOf.

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Як використовувати файлове стиснення у Windows

З роками на комп'ютері накопичуються десятки проєктів, резервних копій, логів і медіафайлів. Коли система повідомляє про нестачу місця, користувачі часто видаляють дані або переносять їх на зовнішні носії, хоча Windows уже має вбудований інструмент стиснення. Функція NTFS Compression увімкнена прямо у "Властивостях" файлів чи тек: достатньо відкрити вкладку "Загальні", натиснути "Додатково" й позначити "Стискати вміст для економії дискового простору". Після застосування Windows зберігатиме обрані дані у стислому вигляді, автоматично розпаковуючи їх під час відкриття.

Функція автоматичного стиснення файлів у Windows. Фото: MakeUseOf

Стискання корисне для великих, але рідко потрібних об'єктів — наприклад, завершених робочих проєктів, масивних логів або архівів фото й відео, що давно не редагуються. Натомість системні файли й документи, до яких ви звертаєтеся щодня, чіпати не варто: кожен запуск вимагатиме миттєвого розпакування й може сповільнити роботу.

Альтернатива NTFS — класичний ZIP-архів. Правий клік по файлу чи теці, "Надіслати" — "Стиснута (zip) тека" — і ви отримуєте компактний архів, зручний для тривалого зберігання або пересилання. Розпакувати його можна подвійним натисканням у будь-якому місці диска.

Створення архіву з файлів у Windows. Фото: MakeUseOf

Коли потрібен ще більший коефіцієнт стискання чи підтримка додаткових форматів, знадобляться сторонні утиліти. Безплатна 7-Zip пропонує найкраще співвідношення швидкості й ефективності та вміє працювати з 7z, ZIP, TAR і багатьма іншими розширеннями. Дружній інтерфейс PeaZip дає ті самі можливості, додаючи просте шифрування архівів. WinRAR також залишається популярним, хоча безплатна "пробна" версія постійно нагадує про купівлю ліцензії.

Перш ніж стискати дані, перегляньте, що саме займає найбільше місця. Уникайте стиснення системних компонентів, активних проєктів або мультимедіа, з якими працюєте щодня. Решту великих і нечасто використовуваних файлів сміливо переводьте у стислий формат — це безпечний спосіб повернути гігабайти навіть на майже заповненому диску.

Нагадаємо, підтримку Windows XP було офіційно завершено ще у 2014 році, однак навіть після більш ніж десяти років ця операційна система не зникла з ужитку. У 2025 році її досі можна зустріти в найнесподіваніших місцях — від виробничих ліній до сучасного мистецтва. Її "довголіття" пояснюється комбінацією економічних міркувань, ностальгійного чинника та питань безпеки.

Також ми писали, що Windows часто демонструє нестабільну продуктивність, і Microsoft уже давно пропонує користувачам вбудовані інструменти для її оптимізації. Один із них — сервіс SysMain (раніше Superfetch), який автоматично підвантажує найчастіше використовувані програми.