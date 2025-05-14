Нехватка места на диске — как сжатие файлов может ускорить Windows

Ноутбук с операционной системой Windows 11. Фото: Unsplash

Файлы на компьютере постепенно загромождают накопитель и замедляют работу Windows, хотя об этом мало кто задумывается. К счастью, простое сжатие поможет вернуть свободное пространство, не жертвуя важной информацией.

Об этом пишет MakeUseOf.

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С годами на компьютере накапливаются десятки проектов, резервных копий, логов и медиафайлов. Когда система сообщает о недостатке места, пользователи часто удаляют данные или переносят их на внешние носители, хотя Windows уже имеет встроенный инструмент сжатия. Функция NTFS Compression включена прямо в "Свойствах" файлов или папок: достаточно открыть вкладку "Общие", нажать "Дополнительно" и отметить "Сжимать содержимое для экономии дискового пространства". После применения Windows будет сохранять выбранные данные в сжатом виде, автоматически распаковывая их при открытии.

Функция автоматического сжатия файлов в Windows. Фото: MakeUseOf

Сжатие полезно для больших, но редко нужных объектов — например, завершенных рабочих проектов, массивных логов или архивов фото и видео, которые давно не редактируются. А вот системные файлы и документы, к которым вы обращаетесь ежедневно, трогать не стоит: каждый запуск будет требовать мгновенной распаковки и может замедлить работу.

Альтернатива NTFS — классический ZIP-архив. Правый клик по файлу или папке, "Отправить" — "Сжатая (zip) папка" — и вы получаете компактный архив, удобный для длительного хранения или пересылки. Распаковать его можно двойным нажатием в любом месте диска.

Создание архива из файлов в Windows. Фото: MakeUseOf

Когда нужен еще больший коэффициент сжатия или поддержка дополнительных форматов, понадобятся сторонние утилиты. Бесплатная 7-Zip предлагает лучшее соотношение скорости и эффективности и умеет работать с 7z, ZIP, TAR и многими другими расширениями. Дружественный интерфейс PeaZip дает те же возможности, добавляя простое шифрование архивов. WinRAR также остается популярным, хотя бесплатная "пробная" версия постоянно напоминает о покупке лицензии.

Прежде чем сжимать данные, просмотрите, что именно занимает больше всего места. Избегайте сжатия системных компонентов, активных проектов или мультимедиа, с которыми работаете ежедневно. Остальные большие и нечасто используемые файлы смело переводите в сжатый формат — это безопасный способ вернуть гигабайты даже на почти заполненном диске.

Напомним, поддержка Windows XP была официально завершена еще в 2014 году, однако даже после более чем десяти лет эта операционная система не исчезла из употребления. В 2025 году ее до сих пор можно встретить в самых неожиданных местах — от производственных линий до современного искусства. Ее "долголетие" объясняется комбинацией экономических соображений, ностальгического фактора и вопросов безопасности.

Также мы писали, что Windows часто демонстрирует нестабильную производительность, и Microsoft уже давно предлагает пользователям встроенные инструменты для ее оптимизации. Один из них — сервис SysMain (ранее Superfetch), который автоматически подгружает наиболее часто используемые программы.