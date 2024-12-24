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Ці 8 приладів зруйнують ваш подовжувач — чому їх варто уникати

24 грудня 2024 11:09
Володимир Мололкін - редактор
Які пристрої та техніку не можна під'єднувати до подовжувачів — поширені помилки
Подовжувач з увімкненим блоком живлення. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Подовжувачі живлення стали незамінними помічниками у сучасному побуті, проте вони не завжди відповідають вимогам до живлення всіх типів пристроїв. Неправильне використання цих пристроїв може не лише пошкодити вашу техніку, а й стати причиною небезпечних ситуацій, включно з електричними пожежами.

Про те, які 8 приладів не можна під'єднувати до подовжувачів, розповідає Real Simple.

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Ці прилади споживають значну кількість енергії та повинні бути підключені безпосередньо до розетки. Якщо під'єднати їх до подовжувачів, це може спричинити відключення ланцюга. Також є ризик пошкодження компресора, що потребуватиме дорогого ремонту.

Мікрохвильові печі

Мікрохвильовки вимагають до 12-15 ампер потужності, що перевищує можливості більшості подовжувачів. Використання подовжувача може стати причиною пожежі або пошкодити електричну систему будинку. Якщо бракує розеток, зверніться до електрика, щоб встановити додаткові.

Дрібна кухонна техніка

Тостери, кавоварки та подібні пристрої також перевантажують подовжувачі. Вони можуть призвести до плавлення ізоляції на шнурах і пошкодження техніки.

Обігрівачі та кондиціонери

Ці пристрої створюють високе навантаження на електромережу, що небезпечно для подовжувачів. Подовжувачі можуть плавитися або загорятися через використання з такими пристроями. Використовуйте розетки або подовжувачі з відповідними характеристиками.

Засоби для догляду за волоссям

Фени та праски швидко споживають значну кількість електроенергії. Їх необхідно підключати лише до настінних розеток. Експерти також радять встановити розетки з реле напруги, щоб уникнути небезпеки у ванній кімнаті.

Медичні прилади

Апарати CPAP та інші медичні пристрої потребують стабільного живлення. Їх слід підключати тільки до розеток, щоб уникнути ризику відключення.

Ігрові ПК та аудіосистеми

Ці пристрої потребують захисту від стрибків напруги, чого стандартні подовжувачі не забезпечують. Використовуйте якісні пристрої захисту від перенапруг.

Інші подовжувачі

Підключення одного подовжувача до іншого створює перевантаження електромережі та порушує правила пожежної безпеки. Інвестуйте у подовжувачі з автоматичним вимикачем, які запобігають перевантаженню.

Нагадаємо, українців постійно інформують, що їхнє свідоме збільшення споживання електроенергії прискорить повернення графіків відключення. Потрібно розуміти, коли та які електроприлади потрібно вмикати відразу після появи світла.

Також ми писали, що повербанк може врятувати у ситуаціях, коли вимикають світло. Варто пам'ятати, що неправильно вибраний пристрій може нашкодити вашому телефону та іншій техніці.

електроенергія безпека будинок побутова техніка прилади подовжувач

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