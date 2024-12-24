Какие устройства и технику нельзя подключать к удлинителям — распространенные ошибки

Удлинитель с включенным блоком питания. Фото: Freepik

Удлинители питания стали незаменимыми помощниками в современном обиходе, однако они не всегда отвечают требованиям к питанию всех типов устройств. Неправильное использование этих устройств может не только повредить вашу технику, но и стать причиной опасных ситуаций, включая электрические пожары.

О том, какие 8 приборов нельзя подсоединять к удлинителям, рассказывает Real Simple.

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Эти приборы потребляют значительное количество энергии и должны подключаться непосредственно к розетке. Если подключить их к удлинителям, это может привести к отключению цепи. Также есть риск повреждения компрессора, что потребует дорогостоящего ремонта.

Микроволновые печи

Микроволновки требуют до 12-15 ампер мощности, что превышает возможности большинства удлинителей. Использование удлинителя может привести к возгоранию или повредить электрическую систему дома. Если нет розеток, обратитесь к электрику, чтобы установить дополнительные.

Мелкая кухонная техника

Тостеры, кофеварки и подобные устройства также перегружают удлинители. Они могут привести к плавлению изоляции на шнурах и повреждению техники.

Обогреватели и кондиционеры

Эти устройства создают высокую нагрузку на электросеть, что опасно для удлинителей. Удлинители могут плавиться или загораться из-за использования с такими устройствами. Используйте розетки или удлинители с соответствующими характеристиками.

Средства по уходу за волосами

Фены и утюги быстро потребляют значительное количество электроэнергии. Их необходимо подключать только к настенным розеткам. Эксперты также рекомендуют установить розетки с реле напряжения, чтобы избежать опасности в ванной комнате.

Медицинские приборы

Аппараты CPAP и другие медицинские устройства нуждаются в стабильном питании. Их следует подключать только к розеткам во избежание риска отключения.

Игровые ПК и аудиосистемы

Эти устройства нуждаются в защите от скачков напряжения, чего стандартные удлинители не обеспечивают. Используйте качественные устройства защиты от перенапряжений.

Другие удлинители

Подключение одного удлинителя к другому создает перегрузку электросети и нарушает правила пожарной безопасности. Инвестируйте в удлинители с автоматическим выключателем, предотвращающим перегрузку.

Напомним, украинцы постоянно информируют, что их сознательное увеличение потребления электроэнергии ускорит возвращение графиков отключения. Нужно понимать, когда и какие электроприборы следует включать сразу после появления света.

Также мы писали, что повербанк может спасти в ситуациях, когда выключают свет. Следует помнить, что неправильно выбранное устройство может повредить телефон и другую технику.